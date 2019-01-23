Флешмоб #10yearschallenge: Гройсман показал себя 10-летней давности

В 2008 году он был еще мэром Винницы, а теперь реализует проекты на уровне государства

Фото: Facebook

Флешмоб #10yearschallenge: Гройсман показал себя 10-летней давности //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/829/2d9/5c48292d9e773.jpg //smm4.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/829/2d9/5c48292d9e773.jpg 2019-01-23T10:44:49+02:00 Политика В 2008 году он был еще мэром Винницы, а теперь реализует проекты на уровне государства

Сеть продолжает захватывать популярный флешмоб #10yearschallenge. Теперь в нем принял участие и премьер-министр Владимир Гройсман, вспомнив, как изменилась его жизнь с 2008 года по 2018-й. Об этом он написал в Facebook.

"2008 год. Мне 30, и я уже два года мэр родной Винницы. На тот момент мы открыли первый в Украине прозрачный офис-центр предоставления административных услуг на первом этаже здания мэрии. Заработал кардиоцентр, оснащен на средства городского бюджета. Мы активно меняли транспортное хозяйство города – по Виннице начали ездить новые автобусы и швейцарские трамваи. Мы восстанавливали городские дороги, заменили освещение на 140 улицах. Приступили к выполнению программы по энергомодернизации городской коммунальной инфраструктуры", – вспомнил Гройсман.

По его словам, по истечении 10 лет большинство из этих задач уже реализуются на уровне страны: идет ремонт дорог, запускается работа Фонда энергоэффективности в рамках энергомодернизации страны, вводятся новые стандарты в образовании и медицине и многое другое.

"И главный принцип моей работы за эти годы не изменился – принцип ответственности перед людьми", – сказал премьер.

2019 год начался с безумно популярного мема "10 Years Challenge", который захлестнул все социальные сети по всему миру. Суть его проста: пользователи выкладывают свои фотографии 2009 и 2019 года, чтобы показать, насколько они изменились за это время. Во флешмобе поучаствовала и Юлия Тимошенко. Лидер "Батькивщины" показала, что за последние 10 лет стоимость централизованного отопления для украинцев выросла в десять и более раз, что она и указала в платежках за 2009 и 2019 годы.

В то же время в 10 Years Challenge увидели угрозу смартфонам. Выяснилось, что беззаботная тенденция в соцсетях оказалась крайне полезным экспериментом для исследователей и, возможно, злоумышленников.

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