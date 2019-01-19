#10yearschallenge по-украински: Тимошенко участвует в популярном флешмобе
За последние 10 лет стоимость централизованного отопления для украинцев выросла в десять и более раз.
Об этом Юлия Тимошенко пишет на своей страничке в Facebook, решив поддержать популярный флешмоб #10yearschallenge и выложив две платежки за коммунальные услуги.
"Квартира – одна и та же, двухкомнатная в Киеве. Сверху – за январь 2009, когда я была премьер-министром, снизу – за январь 2019, свежая. Сумма за отопление сейчас больше в 15 раз! 69,60 грн против 1045,08 грн" — написала лидер "Батькивщины".
Тимошенко предложила закрыть вечную тему ботов — "как плохо было десять лет назад и насколько хорошо стало жить сейчас".
Лидер "Батькивщины" призвала людей публиковать в соцсетях сравнения своих платежек. "Ни в коем случае не злорадствую, просто привожу факты. Из людей делают нищих", — отметила политик.
Тимошенко заверила, что тарифы на коммунальные услуги — это первая проблема, за которую она вместе с командой безотлагательно возьмется сразу после президентских выборов.
Напомним, украинские знаменитости показали, какими они были 10 лет назад. Некоторые звезды почти не изменились, а некоторых просто не узнать.
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