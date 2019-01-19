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#10yearschallenge по-украински: Тимошенко участвует в популярном флешмобе

Сегодня, 09:54
facebook.com/YuliaTymoshenko
facebook.com/YuliaTymoshenko.
#10yearschallenge по-украински: Тимошенко участвует в популярном флешмобе //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/2d7/419/5c42d741962b5.jpg //smm6.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/2d7/419/5c42d741962b5.jpg Украина

За последние 10 лет стоимость централизованного отопления для украинцев выросла в десять и более раз.

Об этом Юлия Тимошенко пишет на своей страничке в Facebook, решив поддержать популярный флешмоб #10yearschallenge и выложив две платежки за коммунальные услуги.

"Квартира – одна и та же, двухкомнатная в Киеве. Сверху – за январь 2009, когда я была премьер-министром, снизу – за январь 2019, свежая. Сумма за отопление сейчас больше в 15 раз! 69,60 грн против 1045,08 грн" — написала лидер "Батькивщины".

Тимошенко предложила закрыть вечную тему ботов — "как плохо было десять лет назад и насколько хорошо стало жить сейчас".

Лидер "Батькивщины" призвала людей публиковать в соцсетях сравнения своих платежек. "Ни в коем случае не злорадствую, просто привожу факты. Из людей делают нищих", — отметила политик.

Тимошенко заверила, что тарифы на коммунальные услуги — это первая проблема, за которую она вместе с командой безотлагательно возьмется сразу после президентских выборов.

Напомним, украинские знаменитости показали, какими они были 10 лет назад. Некоторые звезды почти не изменились, а некоторых просто не узнать.

 

Тимошенко, флешмоб

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