Cеть охватил новый флешмоб #10yearschallenge: что показывают люди
К челленджу присоединились знаменитости и политики
В социальных сетях появился новый флешмоб, в рамках которого создали уже более пяти миллионов публикаций. Люди размещают фото 2009-го и 2019-го годов, чтобы показать изменения.
На снимках они сравнивают самих себя с разницей в 10 лет, города, а также добавляют фото изменений в природе.
К челленджу присоединился многие певцы, актеры и политики. Флешмоб подхватил основатель Facebook Марк Цукерберг, а также лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Она сравнила стоимость централизованного отопления, выложив фото платежек за 2009-й и 2019-й года, отметив, что за последние 10 лет цена выросла в десять и более раз.
"Квартира – одна и та же, двухкомнатная в Киеве. Сверху – за январь 2009, когда я была премьер-министром, снизу – за январь 2019, свежая. Сумма за отопление сейчас больше в 15 раз! 69,60 грн против 1045,08 грн" — написала лидер "Батькивщины".
Напомним, мы ранее сообщали, что знаменитости поддерживают популярный флешмоб и показывают, какими они были 10 лет назад. Некоторые звезды почти не изменились, а некоторых просто не узнать.
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