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Фракция "Батькивщина" ушла на самоизоляцию из-за коронавируса

20 мая, 10:58

Денис Беспалов

У одного из нардепов политсилы подтвердили коронавирус

Парламентская фракция "Батькивщины" в полном составе ушла на самоизоляцию после того, как у одного из нардепов из этой политсилы подтвердили коронавирус. Об этом сообщила вице-спикер Елена Кондратюк, передает LB.ua.

"Вы видите, что сегодня нет в зале одной из фракций, я бы сказала ответственной фракции, – это фракция "Батькивщина". К сожалению, один из наших коллег, а именно – Олег Мейдич заболел, у него подтвержден коронавирус. И как ответственная фракция, сегодня отсутствует в зале, потому что все депутаты пошли на самоизоляцию. И пока не будет проведено тестирование каждому из депутатов, не будет решения о том, что они все здоровы, они не вернутся в этот зал", – сообщила Кондратюк.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заразились уже более десяти парламентариев.

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Как сообщали новости "Сегодня", 13 мая Верховная Рада приняла решение о выходе из карантина, в котором была два месяца и работала в режиме внеочередных заседаний.

Согласно последним данным, в Украине подтверждено 19 230 случаев COVID-19, выздоровели 5 955 человек, умерли 564.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Верховная Рада коронавирус Батькивщина самоизоляция

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