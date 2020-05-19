Рада вышла из карантина: онлайн-трансляция заседания

Парламент рассмотрит вопрос гражданства и еще ряд законопроектов

Верховная Рада впервые за последние пару месяцев заседает в обычном режиме, а не в формате внеочередного заседания. Сегодня депутаты рассмотрят с десяток законопроектов и ряд проектов постановлений.

В частности, депутаты планируют рассмотреть в первом чтении законопроекты №2590 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства". Проект закона №2621 относительно уточнения признаков отдельных преступлений в сфере служебной деятельности".

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Возьмется Рада и за СБУ, рассмотрев законопроект №3196 и альтернативный №3196-1 "О внесении изменений в закон "О Службе безопасности Украины" относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности спецслужбы.

На рассмотрении также следующие законопроекты:

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о медиа, №2693;

относительно оптимизации дорожного строительства и совершенствования законодательства в сфере градостроительной деятельности, №2680;

о внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины, №2325;

о системе иновещания Украины (относительно программной политики и территории распространения), №2521;

относительно безопасности использования ядерной энергии, №2372.

Также планируется рассмотреть ряд проектов постановлений, которыми вносятся изменения в постановления Верховной Рады "Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады девятого созыва" и в постановления, касающиеся Временных следственных комиссий.

Как сообщали новости "Сегодня", 13 мая Верховная Рада приняла решение о выходе из карантина, в котором была два месяца и работала в режиме внеочередных заседаний.

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Также спикер ВР Дмитрий Разумков рассказывал, когда журналистов снова могут пустить на заседания Рады. Парламент намерен смягчить ограничительные меры, но после решения Кабинета министров по общенациональному карантину.

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