Коронавирусом заразился еще один депутат Рады

Половина депутатов была на заседании без масок

В Верховной Раде, которая 19 мая вышла из карантина, еще один нардеп подхватил новую коронавирусную инфекцию COVID-19.

Об этом во вторник сообщили сразу два народных избранника.

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"Один из народных депутатов заболел коронавирусной инфекцией. Вместе с этим половина депутатов сегодня была на заседании без масок. К слову, я карантин уважаю", - написал депутат от фракции "Слуга народа", председатель Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко в своем Telegram-канале.

В свою очередь, нардеп от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко, сообщил, что заболел народный депутат от франкции Батькивщина Олег Мейдич.

"У нардепа Олега Мейдича из Батькивщины диагностировали COVID-19", — написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

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Как известно, ранее коронавирус подтвердили у более 10 народных депутатов, однако на днях спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что все заболевшие корнавирусом депутаты Верховной Рады уже вылечились.

Напомним, после введения в стране карантина сначала на домашний режим перевели простых украинцев, а депутаты и чиновники грозились и дальше работать в обычном режиме. Но как только COVID-19 начал "косить" первых депутатов, Рада перешла на "удаленку" (за исключением внеочередных срочных заседаний).

13 мая Верховная Рада приняла решение о выходе из карантинаи уже накануневпервые за последние пару месяцев заседала в обычном режиме.

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О том, как депутаты работали на дому, пока Рада была на карантине, смотрите видео:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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