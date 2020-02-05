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Фракция "Слуга народа" в Раде пополнилась новым депутатом

5 февраля, 11:51

Основатель конкурса красоты теперь будет покорять Раду

Александр Санченко. Фото: facebook.com/sanchenko.oleksandr

Александр Санченко. Фото: facebook.com/sanchenko.oleksandr

Народный депутат Александр Санченко официально вошел во фракцию "Слуга народа". Соответствующее объявление на утреннем заседании парламента сделал председатель ВР Дмитрий Разумков.

Отметим, что 16 января Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Санченко народным депутатом, а на следующий день он принес присягу народного избранника.

Александр Санченко Владимирович, 1988 года рождения, имеет высшее образование. В избирательном списке "Слуги народа" был под 137 номером.

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Он работал директором по взаимодействию с органами государственной власти (GR-коммуникациям) и корпоративной социальной ответственности популярного фестиваля Atlas Weekend. Также "слуга народа" является основателем всеукраинского конкурса красоты, сообразительности и таланта "СтудМисс Украины". Также он был соорганизатором проекта Kyiv Free Wi-Fi.

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Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Напомним, что Александр Санченко заменил во фракции Ирину Венедиктову, которую президент назначил временно исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований. На днях мы показывали фото, как новый нардеп от "Слуги народа" закатил пунш-вечеринку.

А тем временем еще один "слуга народа" Жан Беленюк показал видео из столовой в Раде и пожаловался на высокие цены.

Видео: YouTube

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Верховная Рада депутат слуга народа Александр Санченко

Источник: Сегодня

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