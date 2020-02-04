Новый нардеп от "Слуги народа" закатил пунш-вечеринку: опубликованы фото

Александр Санченко. Фото: facebook.com/sanchenko.oleksandr

Александр Санченко в честь начала работы в Верховной Раде устроил шумную вечеринку, которую назвал встречей с избирателями. Об этом он написал в Facebook, опубликовав соответствующие фото и в сториз Instagram.

"Провел необычную для депутата вечеринку/встречу с избирателями. Спасибо всем, кто принял участие. Получил кайф. Далее так же буду экспериментировать с форматами. Надеюсь, что обещания были сладкими", – написал новый "слуга народа".

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Отметим, что формат вечеринки получился очень молодежными – избирателями Санченко оказались лишь молодые люди, а сама встреча больше напоминала вечеринку в ночном клубе, а всей желающие могли выпить пунш. В то же время сам новоиспеченный нардеп во время празднований даже представлял свои планы относительно работы в парламенте.

Как сообщали новости "Сегодня", Санченко заменил в "Слуге народа" Ирину Венедиктову, которая была назначена временно исполнять обязанности директор Госбюро расследований.

А тем временем сегодня стартовала третья сессия Верховной Рады девятого созыва. Депутаты пришли в сессионный зал после зимних каникул и готовятся взяться за ряд важных законопроектов. Парламентарии возьмутся за сокращения численности состава Верховной Рады и расширение полномочий президента в части антикоррупционных органов и Госбюро расследований.

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