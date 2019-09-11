Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,88
27,47

Франция приветствует обоюдное освобождение удерживаемых лиц Украиной и Россией

11 сентября, 20:41

Макрон занимает последовательную и активную позицию относительно обоюдного освобождения Украиной и Россией удерживаемых лиц

/ Фото: Getty Images

Посол Франции в Украине Этьен де Пoнсен заявил, что Франция приветствует обоюдное освобождение удерживаемых лиц Украиной и Россией.

Об этом дипломат сообщил после возложения венка с цветами к Стене памяти павших за Украину возле Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве.

По словам посла, президент Франции Эммануэль Макрон занимает последовательную и активную позицию относительно обоюдного освобождения Украиной и Россией удерживаемых лиц.

Реклама

"Это был очень волнующий момент, который я наблюдал в прямом эфире, и президент Франции в разговоре с президентом Зеленским также выразил свою радость по поводу того факта, что семьи воссоединились, нашли своих родных и, в частности, мы приветствовали среди других освобождение Олега Сенцова", – отметил посол.

В тренде
Забрать кровать важнее, чем деньги: юрист оценил новую инициативу о незаконном обогащении

Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся долгожданный обмен удерживаемыми лицами. В аэропорт "Борисполь" из Москвы прилетели 35 украинцев – 24 пленных моряка и 11 политзаключенных.

Новости "Сегодня" также сообщали, что уже в Украине освобожденные моряки собрали деньги в помощь российскому политзаключенному Константину Котову получил 4 года тюрьмы по статье о нарушении правил проведения митингов, а на самом деле – за поддержку пленных моряков и крымчанина Олега Сенцова, незаконно осужденного по статье о якобы "терроризме".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Франция обмен пленными освобождение заложников Макрон

Источник: УНИАН

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Заседания Верховной Рады ІХ созыва: все подробности
Заседания Верховной Рады ІХ созыва: все подробностиПолитика
В новой Раде зафиксировали первого
В новой Раде зафиксировали первого "кнопкодава": появилось видеоПолитика
Россия хочет убраться с Донбасса: в США назвали причины
Россия хочет убраться с Донбасса: в США назвали причиныПолитика
Разумков отреагировал на
Разумков отреагировал на "кнопкодавство" в РадеПолитика
Во сколько обошелся бюджету День Независимости от Зеленского: названы суммы
Во сколько обошелся бюджету День Независимости от Зеленского: названы суммыЭкономика
Порошенко снова не явился на допрос в ГБР: названа причина
Порошенко снова не явился на допрос в ГБР: названа причинаПолитика

Новости партнеров

Loading...