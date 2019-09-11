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Посол Франции в Украине Этьен де Пoнсен заявил, что Франция приветствует обоюдное освобождение удерживаемых лиц Украиной и Россией.

Об этом дипломат сообщил после возложения венка с цветами к Стене памяти павших за Украину возле Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве.

По словам посла, президент Франции Эммануэль Макрон занимает последовательную и активную позицию относительно обоюдного освобождения Украиной и Россией удерживаемых лиц.

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"Это был очень волнующий момент, который я наблюдал в прямом эфире, и президент Франции в разговоре с президентом Зеленским также выразил свою радость по поводу того факта, что семьи воссоединились, нашли своих родных и, в частности, мы приветствовали среди других освобождение Олега Сенцова", – отметил посол.

Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся долгожданный обмен удерживаемыми лицами. В аэропорт "Борисполь" из Москвы прилетели 35 украинцев – 24 пленных моряка и 11 политзаключенных.

Новости "Сегодня" также сообщали, что уже в Украине освобожденные моряки собрали деньги в помощь российскому политзаключенному Константину Котову получил 4 года тюрьмы по статье о нарушении правил проведения митингов, а на самом деле – за поддержку пленных моряков и крымчанина Олега Сенцова, незаконно осужденного по статье о якобы "терроризме".

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