"Это была большая спецоперация": Ермак рассказал подробности обмена пленными

Зеленский и Путин сначала договаривались только по военнопленным морякам, но удалось освободить и политзаключенных

/ Фото: president.gov.ua

Обмен пленными с Россией президент Украины Владимир Зеленский контролировал лично. При этом во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным не было никаких "подковерных" договоренностей.

Об этом рассказал в интервью "Украинской правде" помощник президента Андрей Ермак.

По его словам, весь процесс по освобождению украинцев проходил под личным контролем президента – на это было выделено ежедневно по несколько часов собраний, разговоров.

"Постоянно мы были на связи – ночью и утром. И президент всем этим процессом непосредственно занимался, управлял. По деталям был осведомлен. 7 августа был телефонный разговор между двумя президентами, в котором они договорились сделать этот шаг (обмен). После этого началась работа рабочих групп. С украинской стороны ее возглавлял я, с российской – Дмитрий Козак. Я считаю, что конструктивный диалог дал возможность этому освобождению осуществиться. Все сложности касались исключительно юридических процедур. Также сложности были в том, что люди, которые находились на территории РФ, находились в разных городах. Их всех нужно было свезти и так далее. То есть изменений в договоренностях никаких не было. Все, о чем договорился президент во время телефонного разговора, было осуществлено", – рассказал Ермак.

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Он отметил, что разговор между Путиным и Зеленским начинался с возвращения только моряков, однако потом удалось договориться и относительно политзаключенных – всего 35 человек, вместо 24. Относительно свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха, то его имя фигурировало с самого начала переговоров по обмену.

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"Это президент договаривался об этом количество и этих людях. Насколько мне известно, никаких дополнительных переговоров по изменению фамилий и т.д. не было. Вы понимаете, что это была большая спецоперация, детали которой мы не можем раскрывать. Но могу сказать, что в основе всего была договоренность двух президентов", – подчеркнул помощник президента.

Ермак добавил, что до приземления украинцев в аэропорту "Борисполь" представители власти избегали каких-либо комментариев, в том числе и по количеству участников обмена, а озвучили первые данные только после освобождения узников Кремля.

"Поэтому никаких других договоренностей над столом, под столом – не существует … Это было взаимное освобождение", – подытожил он.

Как сообщали новости "Сегодня", 7 сентября между Украиной и Россией состоялся долгожданный обмен удерживаемых лиц. В аэропорт "Борисполь" из Москвы прилетели 35 украинцев – военнопленные моряки и политзаключенные. Самолеты с россиянами и украинцами практически одновременно приземлились в аэропортах "Внуково" (Москва) и "Борисполь". Встречать украинских узников Кремля пришли президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Богдан, генеральный прокурор Руслан Рябошапка, глава МВД Арсен Аваков. Однако на первый план вышли именно родственники освобожденных. Глава государства первым встречал их у трапа самолета. Читайте все подробности с фото и видео обмена пленными.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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