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Французский дипломат объяснила, когда может пройти встреча Нормандской четверки

14 октября, 16:50

Посол Франции в РФ сделала заявление на площадке дискуссионного клуба «Валдай»

Зеленский и Путин

Зеленский и Путин / Фото: Сегодня

Встреча лидеров стран Нормандской четверки (Украина, Германия, Франция, Россия) по урегулированию ситуации на Донбассе могла бы состояться в ноябре.

Об этом в понедельник, 14 октября, заявила посол Франции в РФ Сильви Берманн, выступая на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

"Нужно провести встречу в нормандском формате, наверное, в ноябре", — сказала она.

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Фото: REUTERS/Huseyin Aldemir

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает, что дата встречи в "нормандском" формате будет согласована сторонами на текущей неделе. Также он ожидает, что саммит пройдет в ноябре 2019 года.

Между тем помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что дата проведения встречи может обсуждаться после разведения сил на участках в Золотом и Петровском на Донбассе, а также согласования проекта решений, которые планируется принять на этом саммите.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что на Донбассе оккупанты сорвали разведение сил в районе Золотого .

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Франция переговоры дипломат Нормандская четверка нормандский формат Валдай

Источник: ТАСС

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