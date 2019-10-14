Французский дипломат объяснила, когда может пройти встреча Нормандской четверки

Встреча лидеров стран Нормандской четверки (Украина, Германия, Франция, Россия) по урегулированию ситуации на Донбассе могла бы состояться в ноябре.
Об этом в понедельник, 14 октября, заявила посол Франции в РФ Сильви Берманн, выступая на площадке дискуссионного клуба "Валдай".
"Нужно провести встречу в нормандском формате, наверное, в ноябре", — сказала она.
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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает, что дата встречи в "нормандском" формате будет согласована сторонами на текущей неделе. Также он ожидает, что саммит пройдет в ноябре 2019 года.
Между тем помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что дата проведения встречи может обсуждаться после разведения сил на участках в Золотом и Петровском на Донбассе, а также согласования проекта решений, которые планируется принять на этом саммите.
Ранее новости "Сегодня" сообщали, что на Донбассе оккупанты сорвали разведение сил в районе Золотого .
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