Встреча в Нормандском формате не состоится: эксперт объяснил замысел Путина

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Встреча на высшем уровне в Нормандском формате не состоится. Совершенно очевидно, что Россия вообще не хочет продолжать Нормандский формат на уровне лидеров. Потому что только в этом формате четко видно, кто есть сторонами конфликта: Россия и Украина по представительству ЕС, который представляет Германия и Франция. Такое мнение в комментарии сайту "Сегодня" выразил эксперт Центра "Стратегия XXI" Виталий Мартынюк.

По словам Мартынюка, России более выгоден Минский формат, потому что ей удалось туда затянуть представителей "ДНР"/"ЛНР".

"Хотя, Минский формат – это, на самом деле, Трехсторонняя контактная группа, где, опять же, представлены Россия и Украина при посредничестве ОБСЕ. Но благодаря тому, что там есть эти представители, Россия добилась, чтобы они поставили свои подписи под "Минском-2", чтобы даже по "формуле Штайнмайера" они написали какие-то свои письма. Этим российская сторона показывает, что вот, видите, мы же здесь в качестве посредника вместе с ОБСЕ, а вовсе не как сторона конфликта. В Нормандском формате четко видно, кто является стороной конфликта. И поэтому россияне, во-первых, не хотят идти на какие-то встречи на высшем уровне. Во-вторых, на этой встрече придется говорить о конкретных шагах по урегулированию, о том, кто и что выполнил", – отметил Мартынюк.

Он подчеркнул, что Украина согласилась и на "формулу Штайнмайера", хоть и не хотела, и инициировала разведение сил вблизи Станицы Луганской, готова – по Золотому и Петровскому. Но постоянные обстрелы показывают, что российская сторона совсем этого не желает.

"Поэтому возникает вопрос: а что, собственно, сделала российская сторона? Они снова будут утверждать то, что недавно сказал Путин, что Киеву придется договариваться с Донбассом. То есть, что россиян на Донбассе не существует, что давайте договаривайтесь, потому что это вообще ваш внутренний конфликт, а мы просто будем следить, чтобы права "ДНР"/"ЛНР" не нарушались, а мы тут вообще посредники и медиаторы. Ну, и, в-третьих, любые переговоры будут заставлять Россию идти на компромисс. А этого Путин сделать не может, ибо любой компромисс с его стороны будет выглядеть, как уступка и определенным образом поражение. И задекларировать это, как очередную победу "успешного лидера" ему не удастся. Теперь возникает еще вопрос обмена пленными. Наше руководство уже декларировало следующий шаг, и выглядело это так, что он может произойти еще до встречи в Нормандском формате", – говорит Мартынюк.

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По его мнению, последнее заявление Зеленского, что именно в Нормандском формате они планировали договариваться об этом обмене, – это что-то новое.

"Итак, скорее всего, нашему руководству стало ясно, что дальнейшие шаги могут быть заблокированы и поэтому неизвестно, что обсуждать на Нормандском формате. Очень хочется, чтобы состоялся второй этап этого обмена, чтобы, в конце концов, вернулись домой, лучше все, или хотя бы большая часть наших ребят. Но те сдерживающие действия, которые делает российская сторона, не внушают оптимизма. Думаю, что следующие по крайней мере несколько недель со стороны Москвы будут раздаваться обвинения, что Украина ничего не выполняет, и таким образом они будут пытаться себя отбелить от того, что на самом деле они не хотят этой встречи в Нормандском формате. Что же делать нам в этой ситуации? Максимально широко распространять информацию, говорить о том, что мы готовы, мы согласились и на "формулу Штайнмайера", и на дальнейший диалог, тем самым демонстрируя на международной арене, кто действительно блокирует эту встречу", – подытожил Мартынюк.

Детальнее читайте на сайте "Сегодня в материале: "Нормандский" саммит: что Владимиру Зеленскому стоит учитывать в переговорах с Путиным".

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