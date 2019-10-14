На Донбассе оккупанты сорвали разведение сил в районе Золотого

После вражеского обстрела в штабе ООС сделали заявление о срыве разведения сил

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В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе разведение войск в районе населенного пункта Золотое-4 было сорвано из-за вражеского обстрела.

Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, позиции украинских военных попали под вражеский огонь из гранатометов.

"Несмотря на готовность Вооруженных сил Украины провести разведение сил и средств на участке разведения №2 оккупанты в очередной раз демонстрируют свое нежелание придерживаться минских договоренностей и взятых на себя обязательств", – говорится в заявлении.

В штабе напомнили, что разведение сил и средств на Донбассе проводится только после семи дней соблюдения режима прекращения огня на каждом из участков разведения.

Как сообщали новости "Сегодня", в последние дни враг не прекращает вооруженные провокации. Так, с начала суток воскресенья, 13 октября, до утра 14 октября боевики 25 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Для сравнения, вечером 13 октября сообщалось, что боевики на Донбассе семь раз нарушили "тишину".

12 октября боевики 23 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

10 октября боевики 25 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Враг атаковал из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.

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