Французский философ объявил голодовку в поддержку Сенцова

Основатель общественной организации "Новые диссиденты", философ Мишель Ельчанинофф присоединился к "цепному голоданию" – акции, объявленной французской интеллигенцией в поддержку незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

"Сегодня Мари Деплешен передала эстафету Мишелю Ельчаниноффу, после чего он начал свою 24-часовую голодовку с требованием немедленного освободить Олега Сенцова и остальных украинских политзаключенных, заключенных в российские тюрьмы подобно ему", – сообщил на своей странице в Twitter сопредседатель Французского общества кинорежиссеров Кристоф Руджи.

В рамках одиночной демонстрации 19 сентября писательница Деплешен передала Ельчаниноффу плакат с надписью #FreeSentsov, с которым он будет сутки стоять у здания российского посольства в Париже.

Напомним, акция "цепного голодания" началась на прошлой неделе с экс-министра юстиции Франции Кристиан Тобира, вместе с которой Ельчанинофф в феврале написал руководству России письмо с требованием освободить Олега Сенцова.

Кроме того, мы писали о том, что Верховная Рада поддержала выдвижение кандидатуры Сенцова на получение Нобелевской премии мира.

Также ранее стало известно о том, что за помилование Сенцова выступают лишь 4% россиян.