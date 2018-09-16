"Битва за свободу слова": в Париже активисты объявили голодовку в поддержку Сенцова

Французские активисты у стен российского посольства в Париже объявили бессрочную голодовку в поддержку незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на RFI.

"Солидарность с ним выражают известные во Франции политики, общественные активисты и художники. Они будут каждые 24 часа сменять друг друга у представительства российской дипломатической миссии", – говорится в сообщении.

Акцию организовала в 124-й день голодовки Сенцова бывший министр юстиции Франции Кристиан Тобира. Полный список тех, кто присоединился к голодовке, не разглашается, но перед зданием посольства в поддержку украинского узника уже выступили режиссеры Лоран Канте и Паскаль Ферран.

"Битва за свободу слова — это одна из причин, по которой я нахожусь здесь. Я боялся, что не смогу больше смотреть на себя в зеркало, если не приму в этом участие", — отметил Лоран Канте в интервью France Culture.

Ранее в Европарламенте состоялся флешмоб в поддержку Сенцова, в котором приняли участие европарламентарии, представители Постоянного представительства Украины при СЕ, украинцы и работающие в евроучреждениях в Страсбурге. Акция была организована в рамках глобальной кампании "Спасти Олега Сенцова", инициированной неправительственной организацией "Центр гражданских свобод".

Напомним, в сотый день голодовки Сенцова сайт "Сегодня" решил вспомнить, как заключенный кинорежиссер жил более трех месяцев без еды и как на его протест реагировало мировое сообщество.