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После разговора с Зеленским Макрон созвонится с Путиным и Меркель

Сегодня, 16:52

Французский президент поддержал инициативу украинского лидера относительно новых переговоров по Донбассу

/ Фото: AFP

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен связаться с российским лидером Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель относительно будущей встречи в "нормандском формате". Об этом сообщает Офис главы украинского государства.

Французский лидер во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским выразил полную поддержку инициатив Украины относительно новых переговоров "Нормандской четверки" по Донбассу и согласился с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время, которой должна предшествовать встреча официальных представителей всех четырех сторон.

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Он добавил, что свяжется с президентом РФ Владимиром Путиным и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы согласовать эту инициативу.

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Как сообщали новости "Сегодня", во время визита в Турцию Зеленский позвонил Макрону, которого проинформировал о ситуации с гибелью военных на Донбассе, которая побудила его снова решительно поставить вопрос о как можно скорейшей встрече "Нормандской четверки".

Как сообщали новости "Сегодня", утром 7 августа Зеленский срочно позвонил Путину в связи с обострением ситуации на Донбассе, где 6 августа погибли четверо украинских военных в результате обстрела боевиками.

В то же время в Кремле рассказали о циничном заявлении Путина. Российский президент в разговор с Зеленским обвинил украинскую армию в обстрелах мирных жителей и что якобы это мешает для урегулирования конфликта.

Отметим, что Зеленский также анонсировал, что сегодня намерен позвонить и Ангеле Меркель.

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Путин Меркель Зеленский нормандский формат Макрон

Источник: Сегодня

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