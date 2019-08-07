Глава государства снова переговорил с хозяином Кремля из-за обострения ситуации на Донбассе

Путин и Зеленский / Фото: AFP

Зеленский срочно позвонил Путину: стало известно о чем говорили https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD 2019-08-07T11:27:00+03:00 Политика Глава государства снова переговорил с хозяином Кремля из-за обострения ситуации на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он заявил на брифинге в Киеве.

Он отметил, что нужно срочно провести встречу в "нормандском формате", посмотреть в глаза участникам переговоров и сказать, что пора закончить эту войну.

"Я сегодня утром разговаривал с президентом России Владимиром Путиным по этому поводу, срочно ему позвонил. Сказал, что это (обострение на Донбассе, убийство бойцов ВСУ – ред.) нас не приближает к миру: "Я очень вас прошу повлиять на ту сторону (боевиков – ред.), чтобы они прекратили убийство наших людей", – заявил Зеленский.

Также он поднимал вопросы строительства моста в Станице Луганской и разминирования территорий, а также возвращение украинских заложников.

Зеленский добавил, что очень просил Путина повлиять на то, чтобы боевики прекратили огонь.

Как сообщали новости "Сегодня", 11 июля президенты РФ и Украины провели первый телефонный разговор, главной темой которого стала ситуация с украинскими моряками. Позже Зеленский откровенно рассказал о звонке Путину и мощном шаге к прекращению войны на Донбассе.

В свою очередь спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявлял, что между Путиным и Зеленским нужен прямой контакт. Недавний телефонный разговор президентов РФ и Украины сдвинул с мертвой точки и "Минск", и "нормандский формат", напомнил дипломат.

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