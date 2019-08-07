Зеленский срочно позвонил Путину: стало известно о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он заявил на брифинге в Киеве.
Он отметил, что нужно срочно провести встречу в "нормандском формате", посмотреть в глаза участникам переговоров и сказать, что пора закончить эту войну.
"Я сегодня утром разговаривал с президентом России Владимиром Путиным по этому поводу, срочно ему позвонил. Сказал, что это (обострение на Донбассе, убийство бойцов ВСУ – ред.) нас не приближает к миру: "Я очень вас прошу повлиять на ту сторону (боевиков – ред.), чтобы они прекратили убийство наших людей", – заявил Зеленский.
Также он поднимал вопросы строительства моста в Станице Луганской и разминирования территорий, а также возвращение украинских заложников.
Зеленский добавил, что очень просил Путина повлиять на то, чтобы боевики прекратили огонь.
Как сообщали новости "Сегодня", 11 июля президенты РФ и Украины провели первый телефонный разговор, главной темой которого стала ситуация с украинскими моряками. Позже Зеленский откровенно рассказал о звонке Путину и мощном шаге к прекращению войны на Донбассе.
В свою очередь спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявлял, что между Путиным и Зеленским нужен прямой контакт. Недавний телефонный разговор президентов РФ и Украины сдвинул с мертвой точки и "Минск", и "нормандский формат", напомнил дипломат.
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