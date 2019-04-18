ФСБ и ГРУ должны быть признаны террористическими организациями – Турчинов

Глав российских спецслужб нужно внеси в базу Интерпола как террористов, считает чиновник

Фото: turchynov.com.

Секретарь СНБО Александр Турчинов ставит Россию в один ряд с террористами и считает, что спецслужбы РФ – Федеральную службу безопасности (ФСБ) и Главное разведывательное управление (ГРУ) – нужно признать террористическими организациями, передает пресс-служба СНБО.

Он напомнил, что вчера, 17 апреля, СБУ привела неопровержимые доказательства работы ФСБ и ГРУ в Украине после задержания российских диверсантов, готовивших покушения на украинских политиков.

"Силовыми структурами нашего государства разоблачена созданная спецслужбами государства-агрессора агентурная сеть, которая несет ответственность за серию терактов на территории Украины, подрывы и убийства, в частности, сотрудников СБУ и ГУР МО Украины. Были задержаны действующих сотрудников спецслужб РФ, признание которых свидетельствуют о целенаправленной организации ФСБ и военной разведкой РФ террористической деятельности на территории нашего государства", – сказал Турчинов.

Он подчеркнул, что ответственность за организацию террора и диверсий на территории Украины несут директор ФСБ РФ генерал Александр Бортников, начальник департамента контрразведывательных операций ФСБ генерал Дмитрий Минаев, начальник ГУ ГШ ВС РФ вице-адмирал Игорь Костюков. Секретарь СНБО отметил, что против них возбуждены уголовные производства и считает, что они должны быть внесены в базу Интерпола как террористы.

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"Аналогичные преступления спецслужб РФ были разоблачены и за пределами нашей страны – в частности, использования боевых отравляющих веществ на территории Великобритании и т.д. Все эти преступные деяния дают основания признать спецслужбы РФ, в частности, ФСБ и ГУ ГШ ВС РФ, террористическими организациями, а Россию – государством, которое распространяет терроризм в мире", – добавил он.

Напомним, в 2017 году Международный суд ООН отказался признать достаточными доказательства Украины относительно финансирования Российской Федерацией терроризма из-за возможных негативных последствий такого решения, однако это не означает, что РФ перестала быть страной-агрессором для мира. В Киеве объясняли, почему суд ООН не признал Россию страной-террористом.

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