Фуры уничтожают дороги: Зеленский рассказал, как решают проблему

Президент Владимир Зеленский во время визита в Херсонскую область посетил пункт габаритно-весового контроля "Консул" на трассе М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск, где осмотрел ход строительства автомобильных дорог в рамках реализации программы "Большая стройка".

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Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Еще в апреле текущего года на этом пункте был проведен капремонт площадки взвешивания, а в июне – обновлено покрытие проезжей части на подходах к нему. Там установлены две видеокамеры и есть интернет.

Зеленскому сообщили, что только за четыре дня с помощью этого комплекса проверено 10 тыс. транспортных средств, составлено 263 акта о нарушениях габаритно-весовых норм и выписано штрафов на общую сумму 64 тыс. евро. А всего с начала года на этом пункте взвешено более 41 тыс. автомобилей, выявлено 437 нарушителей, начислено около 160 тыс. евро платы за проезд.

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В свою очередь глава государства указал на проблему: законодательство не позволяет задержать нарушителя в случае обнаружения перегруженного автомобиля, и он после наложения штрафа продолжает движение и дальше разрушает дороги.

"Действительно, ездят машины. На 65% увеличилось количество зафиксированных нарушений по сравнению с предыдущими годами. У меня нет вопросов к людям, которые профессионально выполняют свою работу. Но это пока не похоже на ту операцию, которую мы проводим в нескольких областях. Здесь пока нет комплексного подхода. Поэтому в некоторых областях у нас уже стоят полиция и СБУ. Просто не дают возможности людям ехать дальше – начинают их разгружать. Нужен именно такой комплексный подход, пока не будет урегулировано законодательство", – сказал Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Зеленский обратился к нерадивым дальнобойщикам. Он скрытно стал участником чата дальнобойщиков, чтобы выяснить, каким образом перегруженные фуры уничтожают дороги. И узнал много интересного.

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