Зеленский прибыл в Херсонскую область: видео

Президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Херсонскую область для инспектирования объектов "Большой стройки", а также поучаствует в передаче в концессию Херсонского порта.

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Об этом сообщает Офис главы государства.

Так, гарант ознакомится с ходом реконструкции аэропорта "Херсон", строительством и реконструкции других объектов инфраструктуры в рамках реализации программы "Большая стройка".

Кроме того, Зеленский примет участие в подписании соглашения о передаче в концессию имущества государственного предприятия "Херсонский морской торговый порт" и имущества государственного предприятия "Администрация морских портов Украины".

После этого президент примет участие в работе круглого стола с руководителями сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств Херсонской области.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях президент Украины провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. Зеленский хочет построить с помощью Турции жилье для крымчан.

Отметим, что 25 июня президент срочно летал на западную Украину, которая страдает от масштабного наводнения. Он совершил облет территорий, пострадавших от стихийного бедствия, и ознакомился с ходом ликвидации чрезвычайной ситуации. Позже Зеленский подытожил поездку на Прикарпатье.

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