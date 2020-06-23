"Вы засранцы": Зеленский обратился к нерадивым дальнобойщикам

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, как он стал участником чата дальнобойщиков, чтобы выяснить, каким образом перегруженные фуры уничтожают дороги. Соответствующее видеообращение было опубликовано в группе дальнобойщиков в Viber.

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"Хочу вам рассказать один прикол. Вы знаете, мы строим тысячи дорог, думаем, как построить это все, согласно плану, как успеть, где взять деньги. Мы уже много дорог построили. Но я не знал, что есть такая проблема: как сохранить дороги. Почему? Потому что едут разные машины, разные водители, перегруженные, у них своя работа, они едут… Им все равно, что государство тратит на один километр дорог – один миллион долларов США. У них своя работа, своя жизнь. И тут мы решили как-то побороть эту проблему, вместе с СБУ, с Нацполицией. Решили: давайте создадим пропускные пункты, чтобы не было "перегруза". Создали. Но все равно не можем понять, как они проезжают? То ли они ночью проезжают, то ли они объезжают центральные дороги", – говорит президент.

Но затем Зеленский рассказал, что им удалось выяснить, как дальнобойщики это делают.

"И вот нашли мы с нашими ребятами такую группу, которая называется "ГВК-Весовой контроль". Там более 17 864 человека. Я подключился к группе и посмотрел, как там водители друг с другом общаются: "По Коблево едем, там свободно, там только полиция...", или "На Умань не едем, там все серьезно, запрещено...", и так далее.

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Честно сказать, развеселили вы меня, и развеселили вы всех, ребята. Просто хочу сказать, что вы, хлопцы, – засранцы. Мы тут хотим что-то хорошее сделать для страны. Вы помогать не можете, не способны, но вы хоть немножко не мешайте. Ведь мы все равно все чаты найдем и вас тоже найдем. И будет больно", – подытожил Зеленский.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Хмельницкую область ознакомился с ходом капитального ремонта автомобильной дороги М12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка.

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