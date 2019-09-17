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Генассамблея ООН включила в повестку дня обсуждение ситуации на Донбассе и в Крыму

17 сентября, 00:48

74-я сессия Генеральной Ассамблеи Организации объединенных наций начинает работу 17 сентября

/ Фото: Pixabay

Генеральная Ассамблея Организации объединенных наций (ООН) включила в повестку дня обсуждение ситуации на Донбассе и в Крыму. Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

"Незначительная, но процедурная победа. Сегодня Генеральная Ассамблея ООН путем голосования одобрила процедурное решение о включении пункта "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины" в повестку дня ее предстоящей сессии. За – 65, против – 17", - написал Николенко.

Как сообщил на своей странице в Twitter заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, против сохранения в повестке дня следующей ГА ООН пункта о ситуации на оккупированных территориях Украины проголосовали Беларусь, Бирма, Бурунди, Венесуэла, Армения, ДРК, Зимбабве, Иран, Казахстан, КНДР, Куба, Лаос, Никарагуа, РФ, Сербия, Сирия и Филиппины.

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"Включение пункта позволит Украине и международному сообществу "держать руку на пульсе" ситуации на Донбассе и в Крыму, точечно обсуждать проблемные вопросы, а также инициировать резолюции в поддержку усилий по мирному урегулированию", - констатировал Николенко.

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Отмечается, что новая, 74-я сессия ГА ООН начнет работу 17 сентября.

Ранее Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш опубликовал доклад о состоянии соблюдения прав человека в оккупированном Крыму.

Кроме того, в ООН назвали колоссальной работу Фонда Рината Ахметова на Донбассе.

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Крым Донбасс ООН повестка дня генассамблея

Источник: Сегодня

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