По словам представителя Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев ООН, Фонд Рината Ахметова делает очень многое для того, чтобы люди на Донбассе могли продолжать жить

/ Фото: fdu.org.ua

В ООН назвали колоссальной работу Фонда Рината Ахметова на Донбассе https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%92%20%D0%9E%D0%9E%D0%9D%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%83%20%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%20%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%92%20%D0%9E%D0%9E%D0%9D%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%83%20%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%20%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5.jpg 2019-08-05T16:44:00+03:00 Украина По словам представителя Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев ООН, Фонд Рината Ахметова делает очень многое для того, чтобы люди на Донбассе могли продолжать жить

Фонд Рината Ахметова и его крупнейшая программа – Гуманитарный штаб, ведут колоссальную работу по оказанию помощи мирному населению Донбасса. Об этом сообщил представитель Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев Пабло Матэу на пресс-конференции в Киеве.

"Я только получил назначение в Украину, поехал на Донбасс, и в каждом населенном пункте, по которому мы проезжали, мы встречали большие скопления людей. Я останавливался, спрашивал у собравшихся, чего они ждут. И все мне говорили, что они стоят в очереди за помощью, которую привез Ринат Ахметов", – рассказал Пабло Матэу.

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Он также подчеркнул, что помощь Рината Ахметова остается крайне актуальной, в том числе психологическая.

"Конфликт не прекращается. Это означает, что оказание психологической помощи крайне важно для жителей востока Украины. И работа, которую как со взрослыми, так и детьми проводит в этом направлении Фонд, имеет колоссальное значение", – сказал Пабло Матэу.

По словам представителя Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев ООН, Фонд Рината Ахметова делает очень многое для того, чтобы люди на Донбассе могли продолжать жить. С его помощью они преодолевают значительные трудности. Однако это не касается неподконтрольных территорий, где работа Фонда была заблокирована в 2017 году.

"Меня крайне обеспокоило, что по ту сторону линии соприкосновения вновь нарастает потребность в продуктах. Люди просят еды! На мой взгляд, это связано с тем фактом, что Гуманитарный штаб с 2017 года не может выдавать помощь по ту сторону линии соприкосновения", – заключил представитель правления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев.

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С первых дней вооруженного конфликта на Донбассе все усилия Фонда сосредоточены на помощи мирным жителям. Крупнейшая программа Фонда Рината Ахметова – Гуманитарный штаб – направлена на поддержку самых нуждающихся мирных жителей Донбасса, пострадавших в результате боевых действий:

"Помощь населению" – выдано более 12,3 миллиона продуктовых наборов;

"Адресная помощь" – индивидуальную помощь получили более 50 000 человек;

"Мирное лето – детям Донбасса" – летний отдых и психологическую помощь получили порядка 4500 детей;

"Реабилитация раненых детей" – в рамках направления проведено свыше 100 курсов реабилитации;

"Эвакуация и расселение" – было эвакуировано около 50 тысяч мирных жителей. Из них 15 тысяч – это дети.

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