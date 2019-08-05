В ООН назвали колоссальной работу Фонда Рината Ахметова на Донбассе

Фонд Рината Ахметова и его крупнейшая программа – Гуманитарный штаб, ведут колоссальную работу по оказанию помощи мирному населению Донбасса. Об этом сообщил представитель Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев Пабло Матэу на пресс-конференции в Киеве.
"Я только получил назначение в Украину, поехал на Донбасс, и в каждом населенном пункте, по которому мы проезжали, мы встречали большие скопления людей. Я останавливался, спрашивал у собравшихся, чего они ждут. И все мне говорили, что они стоят в очереди за помощью, которую привез Ринат Ахметов", – рассказал Пабло Матэу.
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Он также подчеркнул, что помощь Рината Ахметова остается крайне актуальной, в том числе психологическая.
"Конфликт не прекращается. Это означает, что оказание психологической помощи крайне важно для жителей востока Украины. И работа, которую как со взрослыми, так и детьми проводит в этом направлении Фонд, имеет колоссальное значение", – сказал Пабло Матэу.
По словам представителя Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев ООН, Фонд Рината Ахметова делает очень многое для того, чтобы люди на Донбассе могли продолжать жить. С его помощью они преодолевают значительные трудности. Однако это не касается неподконтрольных территорий, где работа Фонда была заблокирована в 2017 году.
"Меня крайне обеспокоило, что по ту сторону линии соприкосновения вновь нарастает потребность в продуктах. Люди просят еды! На мой взгляд, это связано с тем фактом, что Гуманитарный штаб с 2017 года не может выдавать помощь по ту сторону линии соприкосновения", – заключил представитель правления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев.
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С первых дней вооруженного конфликта на Донбассе все усилия Фонда сосредоточены на помощи мирным жителям. Крупнейшая программа Фонда Рината Ахметова – Гуманитарный штаб – направлена на поддержку самых нуждающихся мирных жителей Донбасса, пострадавших в результате боевых действий:
- "Помощь населению" – выдано более 12,3 миллиона продуктовых наборов;
- "Адресная помощь" – индивидуальную помощь получили более 50 000 человек;
- "Мирное лето – детям Донбасса" – летний отдых и психологическую помощь получили порядка 4500 детей;
- "Реабилитация раненых детей" – в рамках направления проведено свыше 100 курсов реабилитации;
- "Эвакуация и расселение" – было эвакуировано около 50 тысяч мирных жителей. Из них 15 тысяч – это дети.
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