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В ООН назвали колоссальной работу Фонда Рината Ахметова на Донбассе

Сегодня, 16:44

По словам представителя Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев ООН, Фонд Рината Ахметова делает очень многое для того, чтобы люди на Донбассе могли продолжать жить

/ Фото: fdu.org.ua

В ООН назвали колоссальной работу Фонда Рината Ахметова на Донбассе https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%92%20%D0%9E%D0%9E%D0%9D%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%83%20%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%20%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%92%20%D0%9E%D0%9E%D0%9D%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%83%20%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%20%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5.jpg Украина По словам представителя Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев ООН, Фонд Рината Ахметова делает очень многое для того, чтобы люди на Донбассе могли продолжать жить

Фонд Рината Ахметова и его крупнейшая программа – Гуманитарный штаб, ведут колоссальную работу по оказанию помощи мирному населению Донбасса. Об этом сообщил представитель Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев Пабло Матэу на пресс-конференции в Киеве.

"Я только получил назначение в Украину, поехал на Донбасс, и в каждом населенном пункте, по которому мы проезжали, мы встречали большие скопления людей. Я останавливался, спрашивал у собравшихся, чего они ждут. И все мне говорили, что они стоят в очереди за помощью, которую привез Ринат Ахметов", – рассказал Пабло Матэу.

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Он также подчеркнул, что помощь Рината Ахметова остается крайне актуальной, в том числе психологическая.

"Конфликт не прекращается. Это означает, что оказание психологической помощи крайне важно для жителей востока Украины. И работа, которую как со взрослыми, так и детьми проводит в этом направлении Фонд, имеет колоссальное значение", – сказал Пабло Матэу.

По словам представителя Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев ООН, Фонд Рината Ахметова делает очень многое для того, чтобы люди на Донбассе могли продолжать жить. С его помощью они преодолевают значительные трудности. Однако это не касается неподконтрольных территорий, где работа Фонда была заблокирована в 2017 году.

"Меня крайне обеспокоило, что по ту сторону линии соприкосновения вновь нарастает потребность в продуктах. Люди просят еды! На мой взгляд, это связано с тем фактом, что Гуманитарный штаб с 2017 года не может выдавать помощь по ту сторону линии соприкосновения", – заключил представитель правления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев.

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С первых дней вооруженного конфликта на Донбассе все усилия Фонда сосредоточены на помощи мирным жителям. Крупнейшая программа Фонда Рината Ахметова – Гуманитарный штаб – направлена на поддержку самых нуждающихся мирных жителей Донбасса, пострадавших в результате боевых действий:

  • "Помощь населению" – выдано более 12,3 миллиона продуктовых наборов;
  • "Адресная помощь" – индивидуальную помощь получили более 50 000 человек;
  • "Мирное лето – детям Донбасса" – летний отдых и психологическую помощь получили порядка 4500 детей;
  • "Реабилитация раненых детей" – в рамках направления проведено свыше 100 курсов реабилитации;
  • "Эвакуация и расселение" – было эвакуировано около 50 тысяч мирных жителей. Из них 15 тысяч – это дети.

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Донбасс ООН фонд Рината Ахметова Гуманитарный штаб

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