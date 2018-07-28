Гендиректор Чернобыльской АЭС подал в отставку

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Грамоткин возглавил ЧАЭС в августе 2005 года 

Игорь Грамоткин, фото chnpp.gov.ua
Игорь Грамоткин, фото chnpp.gov.ua

Генеральный директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин подал в отставку.

В заявлении к коллективу, размещенном на официальном сайте ЧАЭС, Грамоткин пояснил, что на пути завершения проектов по строительству безопасного конфайнмента и хранилища отработанного ядерного топлива "возникло серьезное препятствие в виде конфликта между руководством Министерства экологии и руководством ЧАЭС".

По словам гендиректора, конфликт "приобрел глубоко личностный характер" и 20 июля его не пригласили на Ассамблею доноров чернобыльского фонда "Укрытие" в Лондоне. 

"Убежден, что в сложившейся ситуации коллектив ЧАЭС, как и Украина, будет заинтересован в назначении на должность генерального директора ЧАЭС настоящего профессионала, имеющего опыт и знания нашей площадки, а также соответствующую квалификацию и понимание протекающих здесь процессов. Уверен, что в этом случае новый руководитель предприятия сумеет продолжить эффективный курс взаимодействия и сотрудничества по совместной реализации проектов, важных для всего мирового сообщества", – резюмировал Грамоткин.

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Напомним, в Чернобыле практически закончили строительство хранилища отработанного ядерного топлива неподалеку от ЧАЭС, проектный срок эксплуатации которого составляет сто лет. И.о. гендиректора Чернобыльской АЭС Валерий Сейдей рассказал о проблемной ситуации в этом вопросе. По его словам, хранилище отработанного ядерного топлива – это временное решение.

Авария на ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года в ходе проектных испытаний. Сотрудники станции испытывали систему безопасности для выработки электроэнергии в аварийных условиях. Авария поражала своими масштабами: реактор разрушен, а в атмосферу из развала попало огромное количество радиоактивных веществ. Больше всего пострадала нынешняя зона отчуждения – районы, которые прилегают к станции. Однако, местных жителей начали эвакуировать только спустя 36 часов. Общий выброс радиоактивных материалов — 50 млн кюри. Это эквивалентно 500 атомным бомбам, которые сбросили на Хиросиму.
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"Сегодня"

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