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Генсек НАТО сделал заявление о Донбассе и мирных инициативах Зеленского

13 февраля, 16:02

Столтенберг отметил, что на Донбассе не соблюдается режим прекращения огня, несмотря на мирные усилия Киева

Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS/Francois Lenoir

Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS/Francois Lenoir

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, который ранее призывал Россию вывести войска с Донбасса, призвал приложить дополнительные усилия к мирному урегулированию конфликта на востоке Украины. Об этом он заявил в четверг, 13 февраля, на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны НАТО. На полях этой встречи состоялся рабочий завтрак с участием министра обороны Украины Андрея Загороднюка.

"Мы можем похвалить президента Зеленского за инициативы по поиску мирного разрешения конфликта в Украине, однако необходимо сделать больше на пути к мирному урегулированию, где остается много проблем. Мы видим ежедневные нарушения соглашений о прекращении огня (со стороны поддерживаемых Россией боевиков. – Ред.), мы видим, что наблюдатели ОБСЕ не могут перемещаться свободно и безопасно", – сказал он.

"У нас прошла очень хорошая встреча с министром обороны Украины, мы подтвердили твердую поддержку Украины. Североатлантический совет и я, мы все были в Украине не так давно, мы посещали Морскую академию в Одессе, где работают инструктора и тренеры НАТО, мы видели корабли НАТО на рейде в Одессе. Это четко показывает нашу практическую помощь и политическую поддержку Украине. Инструктора НАТО уже подготовили тысячи украинских солдат", – добавил Столтенберг.

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Ранее Йенс Столтенберг рассказал, что Украине нужно сделать, чтобы вступить в Альянс.

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Как известно, Россия цинично жалуется и обвиняет Украину в невыполнении Минских соглашений, хотя сама отказывается выполнять даже первые пункты документа – полное прекращение огня, потом вывод российских войск с территории Донбасса и разоружение боевиков.

Также новости "Сегодня" писали о планах Киева изменить соглашения о Донбассе.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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НАТО Донбасс Владимир Зеленский Йенс Столтенберг

Источник: ТАСС

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