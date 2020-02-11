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Как Украине вступить в НАТО: генсек дал совет

11 февраля, 14:57

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил реформы, которые необходимы Украине

/ Фото: president.gov.ua

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После того как Украина подала заявку на участие в партнерстве расширенных возможностей НАТО, генеральный секретарь Йенс Столтенберг рассказал, что нам нужно сделать, чтобы вступить в Альянс.

"Я думаю, главным образом Украина должна концентрироваться на приоритетах, которые сама для себя определила. И это – реформы, которые призваны модернизировать оборонный сектор и внедрить в Украине стандарты НАТО. Это хорошо для Украины – усиливать ваш сектор безопасности и военные мощности", – заявил генеральный секретарь.

Как отметил Столтенберг, Россия на протяжении нескольких лет инвестирует в современные военные мощности – и ядерное оружие, и обычное. Но у НАТО есть все возможности, чтобы ей ответить на этом же уровне. При этом Альянс активно помогает Украине:

"Мы обеспечиваем поддержку, предоставляем вам трастовые фонды, своих тренеров. Союзники, входящие в НАТО, обеспечивают каждый свою поддержку, и Альянс в целом – тоже. Касается это военного управления, кибербезопасности, борьбы с коррупцией, модернизации ваших оборонных институтов. Поэтому мы с вами работаем, чтобы помочь вам ввести стандарты НАТО, а также осовременить ваши учреждения безопасности. Обеспечиваем вас специалистами – я вспоминал наш визит в Одесскую морскую академию, где работают тренеры НАТО, вам опять же помогают".

А еще Йенс Столтенберг поделился впечатлениями от своей встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, отметив ее плодотворность:

"Я встречался с президентом Зеленским, и переговоры эти были достаточно хорошими. Диалог о важности реформ, а также о дальнейшей поддержке НАТО Украины получился очень продуктивным".

Заседание министров обороны стран НАТО состоится 12-13 февраля. Встреча с Загороднюком запланирована на второй день.

Напомним, в октябре прошлого года Андрей Загороднюк уже посещал Брюссель – он присутствовал на заседании Североатлантического совета НАТО на уровне министров обороны, которое проходило в штаб-квартире Альянса. О подробностях визита вы можете узнать в видеосюжете:

А на экспертной конференции NATO Engages, на которой Украину представлял министр иностранных дел Вадим Пристайко, в преддверии Лондонского саммита Альянса Столтенберг заявил, что Украина обязательно вступит в НАТО. Но конкретные сроки он назвать не смог.

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НАТО министр обороны стандарты НАТО оборонный сектор Андрей Загороднюк Йенс Столтенберг

Источник: Сегодня

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