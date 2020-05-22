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Геращенко об интервью Гиркина: Террорист впервые назвал себя прямо причастным к убийству украинцев

22 мая, 22:34

Елена Вус

Нацполиция и МВД дополнят подозрение Игорю Гиркину

Интервью было важно тем, чтобы напомнить украинцам о трагических событиях и бесчинствах боевиков на Донбассе.

Об этом сообщил замглавы МВД Антон Геращенко в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина".

"Для меня было важно услышать, и это является доказательной базой, что подонок и террорист Гиркин впервые назвал себя прямо причастным к убийству трех граждан Украины. Поэтому Национальная полиция, по согласованию с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, на сегодняшний момент будет дополнять подозрения в убийстве украинских граждан Гиркину", – отметил он.

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В МВД считают, что это будет серьезной доказательной базой.

"Мы помним о каждом убитом на войне... Война продолжается, она никуда не девается. Мы помним о всех, скорбим и помогаем тем, кому можем помочь", – резюмировал Геращенко.

Как известно, экс-главарь боевиков т. наз. "ДНР" в 2014 году, "министр обороны" псевдореспублики Игорь Гиркин (Стрелков), который дал интервью журналисту Дмитрию Гордону, рассказал откровенно о своих преступлениях, отказался отвечать на большинство вопросов по сбитому Боингу MH17, но открыто признал, что казнил и отдавать приказы убивать граждан Украины в Славянске.

Напомним, в апреле 2014 года в Славянске нашли тело со следами пыток. Погибшим оказался житель города Стрый Львовской области 25-летний Юрий Дяковский. Тело обнаружили в том же месте, где раньше нашли тела депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака и студента Политехнического института Юрия Поправки.

Парня похоронили 8 мая того же года. В последний путь его проводить собрались около 2 тысяч человек.

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интервью видео МВД Донбасс убийства Дмитрий Гордон Игорь Гиркин Нацполиция Антон Геращенко

Источник: Сегодня

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