Германия назвала выполнение Минска условием обновления отношений с Москвой

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Условием для полноценного обновления отношений Германии и России является реализация Минских договоренностей.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с представителями деловых кругов обеих стран, которая прошла на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы хотим диалога с новым правительством [России] по вопросам возобновляемых источников энергии и развития цифровых технологий. Но условием для полноценного обновления [отношений] остается реализация "Минска", — сказал он.

Кроме того, Маас выразил уверенность в том, что "экономика может строить мосты".

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Напомним, 14 февраля на официальном сайте Мюнхенской конференции по безопасности был опубликован трехстраничный документ, который предлагал 12 шагов по прекращению войны на Донбассе и улучшению стабильности в регионе.

В его разработке принимали участие бывший министр иностранных дел РФ Игорь Иванов, гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев, бывший первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг и другие.

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Скандальный пророссийский план уже прокомментировал министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"Он не соответствует ни одной из позиций одной из стран. Его уже убрали из сайта. Он не отвечает нашей позиции. Это частная инициатива некоторых граждан. Уже многие эксперты высказались, что его нет смысла рассматривать и тратить на это время", – отметил Загороднюк.

По его мнению, возможно, речь идет об информационном вбросе.

Видео: Сегодня

Напомним, первая Мюнхенская конференция прошла в 1963 году в разгар Холодной войны сразу после Карибского кризиса, чтобы снизить градус напряжения по обе стороны Атлантики.

Более детально о поездке украинской делегации в Германию читайте в материале Зеленский едет на Мюнхенскую конференцию: что в планах и кто там будет.

Все подробности в спецтеме Мюнхенская конференция

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