"Герои погибли не зря": Зеленский отреагировал на смерть бойцов ВСУ на Донбассе

Боевики активизировались на фронте и ВСУ несут все больше потерь из-за вражеских обстрелов

Фото: facebook.com/sluga95.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал гибель украинских военных на фронте из-за обострения ситуации боевиками. Об этом говорится в сообщении Офиса президента в Twitter.

Отмечается, что за последние сутки Украина потеряла двух защитников – солдата Олега Жукова и старшего солдата Эдуарда Лободу.

"Трудно подобрать слова сочувствия для семей. Скажу только, что Герои погибли не зря: Украина будет единой, в этом нет сомнений", – прокомментировал печальное известие Зеленский.

Как стало известно от штаба Объединенных сил, 4 июля на Донбассе пророссийские боевики 30 раз обстреляли позиции ВСУ, из них 11 раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Также враг открывал огонь по нашим защитникам из гранатомета различных систем, вооружения БМП, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия. В результате боевых действий ВСУ понесли потери: один боец погиб, трое ранены, еще трое травмированы.

Также новости "Сегодня" сообщали, вчера в больнице умер боец Королевской бригады, который подорвался на фугасе, прикрывая своих товарищей. Эдуарду Лободе было всего 25 лет. Сам он родом из Сумской области.

Напомним, на днях боевики обстреляли санитарный автомобиль ВСУ, в результате чего погибли двое медиков. Подробней смотрите в видеосюжете:

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