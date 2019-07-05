На Донбассе ВСУ понесли потери: один боец погиб, трое ранены, еще трое травмированы

Боевики схлопотали жесткую "ответку" от украинский армии

Фото: AFP

За прошлые сутки, 4 июля, на Донбассе пророссийские боевики 30 раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. Один украинский военнослужащий погиб, три – получили ранения, еще трое – боевые травмы, сообщили в пресс-центре ООС.

"4 июля вооруженные формирования Российской Федерации 30 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 11 раз – с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатомета различных систем, вооружения БМП, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг 16 раз обстрелял позиции Объединенных сил. В частности, два раза из минометов калибра 82 мм, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики стреляли вблизи Опитно. Еще три обстрела из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были зафиксированы у Лебединского. Два раза оккупант открывал огонь из автоматических гранатометов, зенитных установок и стрелкового оружия неподалеку Березового. Окраине Песков попала под огонь из миномета калибра 82 мм и противотанкового гранатомета. В районе Авдеевки ударили из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. У Водяного трижды стреляли из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По окраине Марьинки боевики дважды ударили из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. У Красногоровки велся огонь из крупнокалиберного пулемета. Неподалеку Широкино стреляли из противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 14 раз. Вблизи Новгородского оккупант ударил из миномета калибра 120. У Крымского дважды велся огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм. Окраина Новотошковского два раза попала под обстрел из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и противотанковых гранатометов. Еще три обстрела из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были зафиксированы возле Луганского. В районе Попасной стреляли из минометов калибра 120 и 82 мм, а на окраине Южного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Два раза из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов оккупанты ударили у Новолуганского. Неподалеку хутора Свободного велся огонь из снайперской винтовки, а вблизи Золотого-4 – из миномета калибра 82 мм и гранатометов различных систем.

"В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, три – получили ранения и еще трое – боевые травмирования. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки, 4 июля двух оккупантов уничтожено и один ранен", – рассказали в ООС.

Напомним, 3 июля на Донбассе боевики 29 раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. Пятеро украинских военнослужащих получили ранения.

А тем временем волонтер показал уничтожение вражеского блиндажа.

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