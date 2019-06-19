Гибель Дмитрия Тымчука: раненного нардепа обнаружила жена
Однопартиец политика сообщил первые подробности случившегося
Об огнестрельном ранении народного депутата Украины Дмитрия Тымчука в полицию сообщила его супруга Ханна.
Как сообщил украинскому телеканалу 112 однопартиец погибшего по "Народному фронту" Антон Геращенко, женщина обратилась в правоохранительные органы 19 июня в 12.15, сообщив, что обнаружила в квартире мужа с огнестрельным ранением головы.
Однако когда приехала "скорая помощь", Тымчук уже скончался.
Напомним, что первым о трагедии сообщил однопартиец Тымчука Антон Геращенко.
Впрочем, это не первая смерть высокопоставленного украинского военного за последние годы. Например, два года назад в Центральном районе Мариуполя взорвался автомобиль, в результате чего погиб его водитель. Им оказался сотрудник СБУ полковник Александр Хараберюш.
Кроме того, в апреле 2019 года на парковке жилого дома в Киеве произошел взрыв автомобиля Chevrolet Epica офицера разведки. В результате пострадал сам подрывник, который, как сообщалось оказался выходцем из Средней Азии – его госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту случившегося были возбуждены уголовные производства по факту покушения на убийство и незаконного обращения со взрывчатыми веществами.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Гибель Дмитрия Тымчука: раненного нардепа обнаружила жена". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Военный эксперт назвал самые горячие точки Донбасса
Боевики активно используют запрещенное Минском оружие – артиллерию и минометы
На "Бахмутке" боевикам не хватает сил, а под Донецком засекли "кочующие" минометы – Тымчук
Под Мариуполем противник уплотняет боевые порядки, а под Луганск перебрасывают танки
Тымчук рассказал, как Россия хотела использовать на Донбассе самолеты ВСУ из Крыма
Москва отказалась после аннексии полуострова отдать боеспособную авиацию – у Кремля были серьезные планы на них, отметил нардеп
Тымчук: ФСБ затеяла новую игру по смене "власти" в ОРДО
ФСБ проводит комбинацию по усилению своего влияния на оккупированных территориях Донбасса