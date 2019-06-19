Гибель Дмитрия Тымчука: раненного нардепа обнаружила жена

Однопартиец политика сообщил первые подробности случившегося

Фото: из открытых источников.

Об огнестрельном ранении народного депутата Украины Дмитрия Тымчука в полицию сообщила его супруга Ханна.

Как сообщил украинскому телеканалу 112 однопартиец погибшего по "Народному фронту" Антон Геращенко, женщина обратилась в правоохранительные органы 19 июня в 12.15, сообщив, что обнаружила в квартире мужа с огнестрельным ранением головы.

Однако когда приехала "скорая помощь", Тымчук уже скончался.

Напомним, что первым о трагедии сообщил однопартиец Тымчука Антон Геращенко.

Впрочем, это не первая смерть высокопоставленного украинского военного за последние годы. Например, два года назад в Центральном районе Мариуполя взорвался автомобиль, в результате чего погиб его водитель. Им оказался сотрудник СБУ полковник Александр Хараберюш.

Кроме того, в апреле 2019 года на парковке жилого дома в Киеве произошел взрыв автомобиля Chevrolet Epica офицера разведки. В результате пострадал сам подрывник, который, как сообщалось оказался выходцем из Средней Азии – его госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту случившегося были возбуждены уголовные производства по факту покушения на убийство и незаконного обращения со взрывчатыми веществами.

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