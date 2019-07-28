Гипсовый бюст, матрешки и тату: Зеленский становится популярным
Зеленский-матрешка стоит 500 гривен, а за гипсового президента просят 2000
Гипсовый бюст, матрешки и тату с изображением президента. Владимир Зеленский стал безумно популярным среди украинцев и даже иностранцев.
На лотках главной "сувенирной" улицы столицы – пополнение в рядах матрешек. Наряду с французским и американским президентами – Зеленский. Иностранцы его раскупают, говорит продавец. Цена – 500 гривен.
Среди прочего на Андреевском спуске можно найти и сувенирное водительское удостоверение на имя президента.
В интернете появилось и объявления о продаже бюста Зеленского. За гипсового президента просят 2000 гривен. Автор работы даже записала ролик.
А вот Рузанна увековечили Зеленского на своей руке. Она работает кондитером и называет себя Зе-фанаткой. Говорит, решение сделать тату было импульсивным.
"Эскиз я выбирала довольно спонтанно – полистала картинки, выбрала более менее интересный эскиз, чтобы он был и миленький, и девчачий, и чтобы он что-то символизировал. Он больше у меня карикатурный. Я делала его, чтобы он был такой рисованный и смешной", – делится девушка.
Зеленский еще во время своей первой президентской речи призвал украинцев не делать из него культа.
"Я очень хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих изображений Не было моих портретов. Потому что президент – не икона, не идол. Президент – не портрет", – отметил он тогда.
В карпатском селе Зеленое, где большинство голосов на выборах набрал Зеленский, все одного цвета – зеленый сельсовет, магазин, остановка и даже туалет. А вот в зеленом кабинете сельского головы портрета – нет.
"Президент есть президент, каждый день мы его видим в СМИ, в кабинете должны были быть символы, представляющие общество, – говорит Виталий Хопта, председатель Зеленого.
Сам Зеленский решил запатентовать свои слоганы. Среди них, например – "Зекоманда" или просто "Зе". Заявки – рассматривают.
А тем временем, полиция провела расследование из-за видео, на котором грузовик сбивает Владимира Зеленского. Ролик появился в сети во время президентских выборов. Полиция установила человека, который является автором скандального видео. У Зеленского отмечают, что автору ролика грозит до пяти лет тюрьмы.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Гипсовый бюст, матрешки и тату: Зеленский становится популярным". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Зеленский потребовал немедленного увольнения Глуховери
Президент обратился к нарушителям закона, посоветовав им бежать или писать явку с повинной
"Украина должна иметь стратегию деоккупации и реинтеграции": интервью с представителем президента в Крыму
Украина должна, наконец, начать играть первым номером, уверен Антон Кориневич
Кличко будет защищать в суде право остаться главой КГГА
Свое возможное увольнение с этой должности он считает антиконституционным
Новый председатель Одесской ОГА: Зеленский представил пять кандидатов
Глава государства обратился к жителям области за советом, кого они хотят видеть на этой должности