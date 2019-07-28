Гипсовый бюст, матрешки и тату: Зеленский становится популярным

Зеленский-матрешка стоит 500 гривен, а за гипсового президента просят 2000

Гипсовый бюст, матрешки и тату с изображением президента. Владимир Зеленский стал безумно популярным среди украинцев и даже иностранцев.

На лотках главной "сувенирной" улицы столицы – пополнение в рядах матрешек. Наряду с французским и американским президентами – Зеленский. Иностранцы его раскупают, говорит продавец. Цена – 500 гривен.

Среди прочего на Андреевском спуске можно найти и сувенирное водительское удостоверение на имя президента.

В интернете появилось и объявления о продаже бюста Зеленского. За гипсового президента просят 2000 гривен. Автор работы даже записала ролик.

А вот Рузанна увековечили Зеленского на своей руке. Она работает кондитером и называет себя Зе-фанаткой. Говорит, решение сделать тату было импульсивным.

"Эскиз я выбирала довольно спонтанно – полистала картинки, выбрала более менее интересный эскиз, чтобы он был и миленький, и девчачий, и чтобы он что-то символизировал. Он больше у меня карикатурный. Я делала его, чтобы он был такой рисованный и смешной", – делится девушка.

Зеленский еще во время своей первой президентской речи призвал украинцев не делать из него культа.

"Я очень хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих изображений Не было моих портретов. Потому что президент – не икона, не идол. Президент – не портрет", – отметил он тогда.

В карпатском селе Зеленое, где большинство голосов на выборах набрал Зеленский, все одного цвета – зеленый сельсовет, магазин, остановка и даже туалет. А вот в зеленом кабинете сельского головы портрета – нет.

"Президент есть президент, каждый день мы его видим в СМИ, в кабинете должны были быть символы, представляющие общество, – говорит Виталий Хопта, председатель Зеленого.

Сам Зеленский решил запатентовать свои слоганы. Среди них, например – "Зекоманда" или просто "Зе". Заявки – рассматривают.

А тем временем, полиция провела расследование из-за видео, на котором грузовик сбивает Владимира Зеленского. Ролик появился в сети во время президентских выборов. Полиция установила человека, который является автором скандального видео. У Зеленского отмечают, что автору ролика грозит до пяти лет тюрьмы.

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