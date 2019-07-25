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"Наезд грузовика" на Зеленского: полиция установила автора скандального ролика

25 июля, 17:07

Во время выборов в сети появился странный ролик, в конце которого еще кандидата в президенты на скорости сносит грузовик

Фото: facebook.com/ze2019official
Фото: facebook.com/ze2019official.

Полиция провела расследование из-за видео, на котором грузовик сбивает Владимира Зеленского. Ролик появился в сети во время президентских выборов. Полиция установила человека, который является автором скандального видео. Об этом говорится в заявлении Команды Зеленского в Facebook.

У Зеленского отмечают, что автору ролика грозит до пяти лет тюрьмы.

"Помните провокационное видео с грузовиком, которое разместил у себя на телеграмм-канале экс-президент Порошенко? Нацполиция открыла уголовное производство по статье "Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля". Более того, за это время старший следователь по особо важным делам Главного управления Нацполиции уже собрал всю информацию по обвинению и предполагаемому автору "шедеврального" видео. Судьба автора будет несладкой – ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Нацполиция работает максимально эффективно и виновные будут наказаны в ближайшее время", – говорится в сообщении.


А тем временем недавно у охраны президента произошло ЧП. Как сообщали новости "Сегодня", кортеж Зеленского попал в ДТП в Запорожской области. Микроавтобус Volkswagen Transporter, в котором личный состав Управления государственной охраны возвращался из командировки к месту постоянной дислокации в Киеве, попал в аварию.

Позже появилась реакция Зеленского на аварию его охраны. Он назвал случившееся недопустимым и пообещал, что в ситуации разберутся.

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Тег грузовик, полиция, Зеленский, ролик

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Сегодня

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