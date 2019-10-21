Гладковский вышел из СИЗО: появилось видео

За бывшего чиновника был внесен огромный залог и он уже отправился домой

Олег Гладковский. Скриншот

Бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский (Свинарчук) вышел из следственного изолятора после внесения залога. Соответствующее видео появилось в сети.

Подозреваемого сопровождал его адвокат Олег Волынец, а их уже ждали у выхода из СИЗО большое количество журналистов. Сам Гладковский отказался отвечать на вопросы, сказав лишь: "Я буду защищать свои честь и достоинство". После этого он проследовал в автомобиль и уехал.

Адвокат заявил журналистам, что его подзащитный продолжает голодовку и на него надет электронный браслет.

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Как сообщали новости "Сегодня", Гладковский был задержан 17 октября в аэропорту "Борисполь" при попытке покинуть Украину. Сам экс-чиновник объявил голодовку и считает задержание политически мотивированным. Он напомнил, что не раз вылетал из Украины и сотрудничал с НАБУ. 19 октября суд избрал меру пресечения Гладковскому в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения залог. В итоге 21 октября его семья внесла залог в размере 10,6 млн гривен. В то же время генпрокурор Руслан Рябошапка убежден, что возможность залога Гладковскому не позволит ему сбежать.

Напомним, 18 октября НАБУ сообщило о подозрении Олегу Гладковскому в злоупотреблении служебным положением и недекларировании доходов. Антикоррупционеры рассказали, в чем именно подозревается бывший чиновник СНБО.

В конце февраля было обнародовано журналистское расследование, в котором утверждалось, что якобы сын секретаря СНБО, главы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Олега Гладковского (до 2014 года носил фамилию Свинарчук, а после взял девичью фамилию матери) причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе. Как утверждается в расследовании журналистов, Игорь Гладковский в сговоре с другими чиновниками якобы скупали военные запчасти в России, а также на складах украинской армии, а цены на них часто не соответствовали каким-либо нормам качества и накручивались в разы. В расследовании указывается, что по сговору с руководством "Укроборонпрома" указанная продукция продавалась на предприятия украинского оборонпрома. Журналисты утверждают, что таким образом были хищения не менее 250 млн гривен. Позже пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко уволил Гладковского.

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