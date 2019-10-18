Дело на 10 миллионов: НАБУ сообщило о подозрении Олегу Гладковскому

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Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило о подозрении экс-замсекретаря СНБО Олегу Гладковскому (Свинарчуку), которому инкриминируется злоупотребление служебным положением и недекларирование доходов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны, задержанному детективами НАБУ 17 октября, сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и недекларировании доходов. Действия подозреваемого квалифицированы по ч.2 ст.364 и ст.366-1 Уголовного кодекса Украины. Сообщение о подозрении согласовал руководитель САП (Специализированный антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий – ред.)", – говорится в сообщении.

В НАБУ сообщают, что, согласно результатам следствия, экс-чиновник использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды структурой, в которой он является конечным владельцем, а именно – ОАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс".

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"В частности, следствие считает, что екс-первый заместитель секретаря СНБО обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку за счет государственного бюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 ("Богдан 6317") по завышенным ценам у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2", входящее в состав "Богдан Моторс". В результате таких действий государству нанесено более 10,62 млн грн убытков", – заявили антикоррупционеры.

Кроме того, детективы НАБУ установили, что бывший чиновник не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре Киева, о которых ему было достоверно известно. Речь идет о доходах в размере 54 тыс. долл. (за 2016 год), 63 тыс. долл. (за 2017 год) и 47,5 тыс. долл. (за 2018-й).

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Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Как сообщали новости "Сегодня", Гладковский был задержан 17 октября в аэропорту "Борисполь" при попытке покинуть Украину. Сам экс-чиновник объявил голодовку и считает задержание политически мотивированным. Он напомнил, что не раз вылетал из Украины и сотрудничал с НАБУ. В то же время в корпорации "Богдан", президентом которой он является, рассказали, куда Гладковский хотел вылететь из Украины.

Напомним, в конце было обнародовано журналистское расследование, в котором утверждалось, что якобы сын секретаря СНБО, главы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Олега Гладковского (до 2014 года носил фамилию Свинарчук, а после взял девичью фамилию матери) причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе. Как утверждается в расследовании журналистов, Игорь Гладковский в сговоре с другими чиновниками якобы скупали военные запчасти в России, а также на складах украинской армии, а цены на них часто не соответствовали каким-либо нормам качества и накручивались в разы. В расследовании указывается, что по сговору с руководством "Укроборонпрома" указанная продукция продавалась на предприятия украинского оборонпрома. Журналисты утверждают, что таким образом были хищения не менее 250 млн гривен. Позже пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко уволил Гладковского.

7 марта НАБУ провело более 20 обысков по месту жительства фигурантов дела о хищении в оборонной промышленности, в том числе у Олега и Игоря Гладковских, Андрея Рогозы, Виталия Жукова. По словам директора НАБУ Артема Сытника, ведомство открыло два уголовных производства.

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