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Рябошапка убежден, что возможность залога Гладковскому не позволит ему сбежать

19 октября, 21:14

Рябошапка и антикоррупционный суд прокомментировали залог, назначенный Олегу Гладковскому

/ Фото: president.gov.ua

Генпрокурор Руслан Рябошапка уверен, что залог предотвратит возможность укрытия экс-замсекретаря СНБО Олега Гладковского от правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ в субботу, 19 октября.

"Даже в случае внесения залога органами досудебного расследования будет полностью обеспечена возможность сотрудничества подозреваемого и предотвращение его укрытия от органов уголовного преследования", – заявил Рябошапка.

Он также отметил, что судом установлена законность задержания Гладковского детективами НАБУ.

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"Таким образом, подтверждено, что задержание было произведено обоснованно, при наличии достаточных оснований и в полном соответствии с уголовно-процессуальным законодательством", - добавил генпрокурор.

Высший антикоррупционный суд объяснил, что сумма залога, назначенного Гладковскому, соответствует убыткам, нанесеным в результате его деятельности.

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"Экс первый заместитель секретаря СНБО взят под стражу с правом внесением залога в размере 10 623 130 гривен. Соответствующее решение было принято следственным судьей ВАКС после длительного заседания. Сумма залога соответствует убыткам, которые, по предварительной оценке, были нанесены в результате деятельности бывшего первого замсекретаря СНБО", – заявили в антикоррупционном суде.

Напомним, что ранее Гладковского суд арестовал на два месяца, но он может выйти из-под ареста, если внесет залог в размере 10,6 млн грн. Он также может обжаловать это решение в течение пяти дней.

Защита Гладковского заявила, что за него внесут залог 21 октября. Залог внесут только в понедельник в связи с процедурными требованиями.

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Источник: Сегодня

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