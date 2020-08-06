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Глава МИД Германии едет в Россию: разговор пойдет об Украине

6 августа, 15:59

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Кроме того, Маас и Лавров будут разговаривать о ядерной сделке, Сирии и Ливии

Министр иностранных дел Сергей Лавров, который цинично обвинил Украину в срыве договоренностей по Донбассу, 11 августа в Москве встретится с германским коллегой Хайко Маасом, чтобы снова обсудить ситуацию в нашей стране.

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Об этом заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев, сообщает ТАСС.

"11 августа с рабочим визитом Москву и Санкт-Петербург посетит федеральный министр иностранных дел Германии Хайко Маас, — сказал он. — В первой половине дня запланированы переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с Хайко Маасом. Руководители внешнеполитических ведомств обсудят ключевые вопросы российско-германской повестки дня, сверят график предстоящих до конца года контактов в политической, культурной и экономической сферах. Предстоит углубленный обмен мнениями по наиболее актуальным международным проблемам, включая положение в Украине, Сирии и Ливии, по ситуации вокруг всеобъемлющего плана действий в отношении иранской ядерной программы, а также по проблематике глобальной стабильности и стратегической безопасности".

Кроме того, по словам дипломата, министры затронут проблематику отношений между Россией и ЕС с учетом председательства ФРГ в Совете Евросоюза во второй половине текущего года.

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В мае 2020-го сайт "Сегодня" сообщал, что Хайко Маас обсудил с Сергеем Лавровым урегулирование на Донбассе и напомнил России, что нужно выполнять Минские соглашения.

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Также напомним, что Лавров участвовал во встрече лидеров стран-участниц "Нормандской четверки" по Донбассу:

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Германия переговоры Сергей Лавров Хайко Маас
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