Лавров цинично обвинил Украину в срыве договоренностей по Донбассу

В Кремле намекнули, что нашли повод, как сорвать переговорный процесс

Москва вновь пытается цинично обвинить Киев в срыве переговоров по Донбассу. Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинская сторона на переговорах контактной группы якобы дезавуировала договоренности, которые были достигнуты на недавней встрече в Берлине, передает ТАСС.

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"По всем трем договоренностям украинская делегация в Минске "дезавуировала" все то, что было согласовано в Берлине. Мы обратили на это внимание. Дмитрий Козак (заместитель главы Администрации президента РФ) соответствующее послание направил свои коллегам", - сказал министр.

Однако, о чем конкретно идет речь, Лавров не уточнил.

Дмитрий Козак, в свою очередь, дал понять, что слова представителя Киева в контактной группе Алексея Резникова о необходимости модернизации Минских соглашений Москва готова использовать как повод для срыва переговоров по Донбассу, передает ТАСС.

"Если в ближайшее время это заявление будет подтверждено или не будет опровергнуто теперь уже премьер-министром или президентом Украины, то это действительно означает (по версии Москвы) выход Украины из Минских соглашений, а следовательно и из минского и "нормандского" форматов переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе", - заявил он.

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Отметим, вице-премьер-министр – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что Украина намерена модернизировать Минские договоренности, если Россия не проявит желания их выполнять. Однако Киев не собирается из них выходить, поскольку от этих практически не работающих соглашений есть польза.

Напомним, представитель отдельных районов Донецкой области на переговорах Денис Казанский, комментируя последнее заседание контактной группы, сообщил, что Москва выдвигает неприемлемые требования, чем фактически блокирует процесс урегулирования. В качестве примера он привел ситуацию вокруг обсуждения закона об особом статусе.

Как известно, президент РФ Владимир Путин ранее отреагировал на планы Киева изменить "Минск" и назвал свои условия по Донбассу.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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