Глава МИД Германии сделал четкое заявление по аннексии Крыма

Действия Москвы против украинского полуострова не поддерживает Запад и резко осуждает незаконную аннексию

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас поддержал американского коллегу госсекретаря США Майка Помпео в непризнании аннексии Крыма Россией. об этом говорится в сообщении МИД ФРГ в Twitter.

Он пообещал жесткую реакцию на попытки России узаконить аннексию до тех пора, пока полуостров не вернется Украине.

"Аннексия Крыма противоречит международному праву. Мы будем снова и снова на этом четко акцентировать и не перейдем к привычной повестке дня, сколько бы времени это не продолжалось", – заявил Маас.

Как сообщалось, Государственный департамент США обнародовал официальную декларацию по Крыму, в котором указал, что не признает аннексии полуострова Россией. Госсекретарь Майк Помпео выступил с жестким заявлением.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность администрации президента США Дональда Трампа за непризнание попытки Кремля аннексировать украинский Крым и призвал партнеров Украины поддержать "Крымскую Декларацию".

Американскую декларацию о непризнании аннексии Крыма приветствовал глава МИД Литвы Линас Линкявичус в Twitter: "Горячо приветствую декларацию госсекретаря Помпео о непризнании российской аннексии Крыма – решительный голос в поддержку Украины, страдающей от российской агрессии. Союзники по-прежнему солидарны с Украиной".