Глава МИД Германии заявил о недопустимости повторения "азовского кризиса"

Германия выступает за введение международного мониторинга в районе Керченского пролива

Фото: AFP

Глава МИД Германии заявил о недопустимости повторения "азовского кризиса" //smm0.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/232/e09/5c4232e09252a.jpg //smm4.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/232/e09/5c4232e09252a.jpg 2019-01-18T22:12:00+02:00 Политика Германия выступает за введение международного мониторинга в районе Керченского пролива

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время сегодняшних переговоров в Москве четко заявил российской стороне, что Керченский кризис больше не должен повториться, а свободный проход судов по Керченскому проливу должен быть обеспечен на длительной основе.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Киеве, сообщает Укринформ.

"Мы обеспокоены ситуацией в Азовском море. В Москве я сегодня еще раз поставил этот вопрос перед представителями России. В частности, в разговоре с (министром иностранных дел РФ) Лавровым я ясно дал понять, чего мы ожидаем. Россия должна обеспечить свободный проход по Керченскому проливу. Мы слышим, что это уже произошло, и мы хотим, что это было обеспечено на длительной основе. Кризис, который был в ноябре, в таком виде не должен больше повториться. Для этого нам нужна четкость относительно положения на местах",- сказал Маас.

Читайте также Глава МИД ФРГ предложил расширить охват миссии ОБСЕ на Азовское море

Он добавил, что именно поэтому говорил сегодня утром в Москве о мерах повышения прозрачности, о международном мониторинге: "Чтобы международное сообщество увидело, что мы нашли решение относительно прохода по Керченскому проливу на длительной основе".

"Мы совместно работаем над этим с французским коллегой. Я думаю, что Украина также готова об этом говорить с французской стороной. Я хотел бы, что предложение, которое было озвучено в Москве, было сопровождено российской стороной, и чтобы было найдено решение",- резюмировал Маас.

Как сообщалось, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с Гайко Маасом заявил, что президент РФ Владимир Путин согласился пустить западных экспертов в Керченский пролив. По его словам, российский лидер согласился на соответствующую просьбу от канцлера Германии Ангелы Меркель. Речь идет о французских и немецких специалистах.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин отреагировал на решение Путина пустить наблюдателей в Керченский пролив. Мониторинг судоходства должен осуществляться настоящими международными организациями, которым можно верить, считает глава украинского МИДа.

Вы сейчас просматриваете новость " Глава МИД Германии заявил о недопустимости повторения "азовского кризиса"". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...