Глава МИД Германии заявил о недопустимости повторения "азовского кризиса"
Германия выступает за введение международного мониторинга в районе Керченского пролива
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время сегодняшних переговоров в Москве четко заявил российской стороне, что Керченский кризис больше не должен повториться, а свободный проход судов по Керченскому проливу должен быть обеспечен на длительной основе.
Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Киеве, сообщает Укринформ.
"Мы обеспокоены ситуацией в Азовском море. В Москве я сегодня еще раз поставил этот вопрос перед представителями России. В частности, в разговоре с (министром иностранных дел РФ) Лавровым я ясно дал понять, чего мы ожидаем. Россия должна обеспечить свободный проход по Керченскому проливу. Мы слышим, что это уже произошло, и мы хотим, что это было обеспечено на длительной основе. Кризис, который был в ноябре, в таком виде не должен больше повториться. Для этого нам нужна четкость относительно положения на местах",- сказал Маас.
Он добавил, что именно поэтому говорил сегодня утром в Москве о мерах повышения прозрачности, о международном мониторинге: "Чтобы международное сообщество увидело, что мы нашли решение относительно прохода по Керченскому проливу на длительной основе".
Как сообщалось, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с Гайко Маасом заявил, что президент РФ Владимир Путин согласился пустить западных экспертов в Керченский пролив. По его словам, российский лидер согласился на соответствующую просьбу от канцлера Германии Ангелы Меркель. Речь идет о французских и немецких специалистах.
В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин отреагировал на решение Путина пустить наблюдателей в Керченский пролив. Мониторинг судоходства должен осуществляться настоящими международными организациями, которым можно верить, считает глава украинского МИДа.
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