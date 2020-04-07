Глава Минздрава выступил с обращением и дал обещание украинцам

Украина непременно будет иметь современную и эффективную медицину, заявил Степанов

Пандемия COVID-19 обнажила проблемы, которые существуют в украинской системе здравоохранения, и поставила ее реформирование в приоритет для страны, вынесла этот вопрос на первый план. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, который ранее назвал два главных приоритета в своей работе.

"В этих тяжелых обстоятельствах проявляются не только проблемы, но и сильные положительные человеческие качества. Мы видим взаимную поддержку и помощь. Врачи, волонтеры, представители бизнеса – это единственная команда, которая сейчас работает 24/7. И это пример того, что каждый из нас может внести свой вклад в сохранение здоровья родных и общества", - заявил министр.

Максим Степанов напомнил, что сегодня Международный день здоровья, и дал обещание украинцам:

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"Украина непременно будет иметь современную и эффективную медицину. Наши пациенты смогут своевременно получать всю необходимую медицинскую помощь, а врачи – работать в достойных условиях. Я уверен, что это возможно. Уже сегодня мы шаг за шагом движемся к этой цели", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Украина уже потратила на борьбу с коронавирусом почти миллиард гривен.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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