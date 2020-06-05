Глава Нацполиции рассказал, зачем украинцам закон о ворах в законе

На сегодня в стране находятся 15-25 воров в законе

Закон о ворах в законе предыдущий состав Верховной Рады не смог проголосовать.

Игорь Клименко, председатель Национальной полиции Украины, заявил в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина".

"Было настолько большое давление на депутатов , в том числе со стороны людей, относительно которых этот закон был принят, что они не смогли проголосовать. Дошло дело только до обсуждения. Вчера 236 депутатов не побоялись принять это решение. Что это значит для людей. Это обозначает только одно, что каждый украинец в ближайшее время поймет, что живет в более безопасном государстве", – отметил он.

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На сегодня в стране находятся 15-25 воров в законе.

Как известно, накануне Верховная Рада во втором чтении одобрила президентский законопроект №2513 относительно наказания воров в законе. За это решение с последующим внесением технико-юридических поправок проголосовали 236 из 368 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Документом предлагается дополнить статью 28 Уголовного кодекса частью пятой, определив, что преступление признается совершенным преступным сообществом, если оно совершено устойчивым иерархическим объединением нескольких лиц (пять и более), участником, организатором, руководителем и/или координатором которой является вор в законе. Также в данной части статьи предлагается определить понятие "вор в законе".

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