Глава Нацслужбы здоровья подал в отставку: Петренко назвал причину

Олег Петренко. Фото: facebook.com/oleg.petrenko2

Глава Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко заявил, что написал заявление об отставке из-за разногласий с командой в сфере здравоохранения. Об этом он сообщил в Facebook.

По его словам, у него с командой, которая работает над трансформацией системы здравоохранения, возникло недопонимание.

"Сегодня написал заявление об увольнении с должности главы Национальной службы здоровья Украины. По собственному желанию. Надеюсь, в ближайшее время правительство его поддержит. Причина – у нас очень разные фундаментальные ценности с командой, которая сейчас работает над трансформацией системы здравоохранения. И это мешает работать и мне, и им. Отсутствие единообразного понимания цели, сложности процессов, общей ответственности и постоянный поиск простых решений в сложных вопросах не помогает находить общий язык и постоянно становится камнем преткновения", – написал Петренко.

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Напомним, Олег Петренко стал председателем Национальной службы здоровья Украины в марте 2018 года. Сайту "Сегодня" он рассказал о деталях медреформы, в частности, что услуги, которые не являются критическими для здоровья, будут исключены из программы медицинских гарантий. Читайте интервью с Олегом Петренко о медреформе.

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) – это ведомство, которое будет платить больницам за принятых пациентов. В Минздраве называют его "национальным страховщиком", который будет покупать у медучреждений услуги для населения. Каждая больница превратится в неприбыльное предприятие. Для этого с больницами НСЗУ подпишет договор.

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