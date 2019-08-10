"Тариф на роды будет в пределах 9000 гривен": интервью о медреформе с Олегом Петренко

В 2020 году медреформа заработает на полную. Для этого Верховной Раде нужно принять программу медицинских гарантий – перечень услуг, которые Национальная служба здоровья будет заказывать у медучреждений и оплачивать для украинцев. Появится и "негативный" перечень – услуги, которые не будут входить в программу медицинских гарантий.
В первой части интервью глава Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко рассказал, что не будет покрываться программой медицинских гарантий в 2020 году, почему "Бесплатная диагностика" не запустилась и какие правила появятся для украинцев в больницах.
Что войдет в "негативный" перечень медицинских услуг, сколько будут стоить роды и сколько смогут зарабатывать врачи с 2020 года - во второй части интервью с Олегом Петренко.
- У вас уже есть "негативный" перечень услуг, который может быть введен в 2020 году?
- Да. И эти услуги достаточно известны – это и так называемые услуги оздоровления. Очень много медучреждений оказывают оздоровительный массаж, физиотерапевтические услуги, которые имеют слабое отношение к лечению. Они будут вне пакета медицинских гарантий. Также это услуги сервиса, услуги по эстетической, косметологической медицине, которые не связаны с медицинскими проблемами. Не должны входить стоматология, ортодонтия. Однако экстренная стоматологическая помощь и стоматологическая помощь детям будут покрываться. Услуги, которые не являются критическими, будут исключены из программы медицинских гарантий. Этот "негативный" перечень будет уточняться из года в год. Но все остальное будет предметом урегулирования программы медицинских гарантий.
- То есть все остальные услуги и операции любого уровня сложности, которые касаются жизни, будут в гарантийном пакете услуг?
- Да. Особенно, касающиеся экстренной помощи. Любая техническая специализированная помощь будет покрываться за счет программы медицинских гарантий по направлению и экстренная – без направления. Однако сразу с первого января все не будут покрыты. Чудес не бывает. Это будет долгий процесс. Если говорить об операции, то в нее закладывается и работа медработников, и лекарства, предусмотренные национальным перечнем основных лекарственных средств. Однако есть дорогостоящие лекарства, которые закупаются централизованно, например, для онкологических заболеваний. Тогда стоимость лекарств может превышать размер тарифа на покрытие в случае лечения в стационаре. Это разноканальное обеспечение приложения. Что-то будет централизованно, хотя впоследствии год за годом все виды услуг и их составляющие постепенно будут становиться программой медицинских гарантий.
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- Например, человеку нужна коррекция зрения. Зрение можно корректировать очками, линзами, а можно сделать операцию. Но если пациент решит воспользоваться лазерной коррекцией, говорит об этом врачу и тот даст направление – НСЗУ покроет операцию?
- Да, если мы сможем законтрактовать заведения, которые предоставляют эти услуги по национальному тарифу в пределах государственных и коммунальных предприятий, частных учреждений, если эта услуга будет предоставляться, то будет покрыта за счет Национальной службы здоровья.
- Но таких операций, которые сможет оплатить НСЗУ, не может быть неограниченное количество?
- Допустим, мы знаем, что в Польше одна лазерная коррекция зрения приходится на 1000 населения. В Украине точно не может быть больше. В рамках нашего заказа медицинских услуг мы говорим, что в этом году можно сделать, например, 500 лазерных коррекций в области по такому-то тарифу. Соответственно на это количество объем услуг и будет контрактоваться каждое заведение, желающее и соответствующее требованиям. Если мы законтрактуем, то пациенты в таком заведении получат эту услугу бесплатно по направлению. Мы не вмешиваемся в медицинский процесс, но отвечаем за то, чтобы маршрут пациента реализовывался в соответствии с установившейся практикой. Заведения, которые будут отчитываться о большем количестве, мы будем проверять и принимать соответствующие меры. Люди, которые нуждаются в такой коррекции (если мы ее закупим, и, если такая операция была в программе медицинских гарантий) смогут получить ее бесплатно.
- Сколько Национальная служба здоровья будет платить больницам за роды?
- С родами ситуация легче. Есть, например, 374 тыс. родов за прошлый год в Украине. Это легко вычислить, так как это происходило в родильных домах, или отделениях. Если добавить к расчетам расходов медикаменты, как необходимую часть, то получим тариф на роды. Я не могу назвать его до момента, пока его не утвердили. Но он в пределах 8000-9000 гривен. Эта цифра может корректироваться и будет законной, когда будет утверждена законом о государственном бюджете в приложении "Программа медицинских гарантий", где будут тарифы.
- Сейчас по факту роды не бесплатные. Не придется ли украинцам, украинкам доплачивать?
- Нет, не придется. Если роддом, который заключит с нами договор, будет брать доплату – это будет прямое нарушение договора. В тариф входит все. С вас не могут брать никаких дополнительных оплат. Если будут, значит, люди смогут с 2020 года об этом заявить, воспользовавшись нашей горячей линией по номеру 1677 или подать заявление о вымогательстве. Если такие случаи будут задокументированы, то это станет основанием для проверки, а по результатам – приостановление или даже расторжение договора. Я не думаю, что кто-то будет рисковать потерей финансирования. В других странах, где началась эта реформа, мало кто рисковал.
"Если человек по собственному желанию хочет сделать МРТ всего тела, то, конечно, это будет за его счет"
Олег Петренко
руководитель Национальной службы здоровья Украины
- Такие услуги как профосмотры, медосмотры и справка для получения водительских прав – они будут платными?
- Это есть в постановлении Кабинета министров, в котором говорится о платных услугах. Если человек сам решил купить оружие, а для этого нужна медицинская справка, он может получить ее по официальному тарифу. Если это осмотр для водителей, то это автотранспортное предприятие с больницей – некоммерческим коммунальным предприятием заключает договор и получает эти услуги. То есть, все виды справок, которые осуществляются по инициативе человека или работодателя – за счет того, кто заказывает. Мы в рамках программы медицинских гарантий этих услуг не заказываем.
- А если человек приходит к своему семейному врачу и говорит, что хочет пройти таких-то врачей, чтобы проверить состояние своего здоровья, врач даст ему направление?
- Нет. Мониторинг здоровья относится к превентивной медицине, профилактическим осмотрам на первичном уровне. Они четко регламентированы приказом Минздрава №5о4 для разных возрастных групп, для мужчин и женщин: что является обязательным для скрининга и в каких ситуациях. Например, если женщине после сорока надо сделать маммографию для оценки риска злокачественных образований молочной железы – врач это направление сделает и это будет частью программы медицинских гарантий. Если человек по собственному желанию хочет сделать МРТ всего тела, то, конечно, это будет за его средства.
- И еще касательно направлений. Если человек после инсульта чувствует ухудшение, он должен сначала обратиться к семейному врачу, может ли он обратиться к неврологу, который его лечил?
- В любой цивилизованной стране это так и работает. После выписки из стационара человек, который перенес инсульт, получает наблюдения и вторичную профилактику, реабилитацию и он возвращается к врачу первички под наблюдение. Если ухудшение состояния угрожает жизни, вы вызываете "скорую" – и помощь оказывается без какого-либо направления. Если это ухудшение состояния в пределах вашего наблюдения врачом первички, после перенесенного инсульта, то это вопрос к врачу первички. Если врач сочтет необходимым консультацию невролога, то он даст направление. Тогда эта консультация будет оплачена в пределах медицинских гарантий.
"Врачи станут предметом конкуренции среди медучреждений"
Олег Петренко
руководитель Национальной службы здоровья Украины
- Как будет формироваться тариф на работу специализированных врачей? Это будет тариф за прием, за вылеченный случай?
- Это будет очень по-разному. В первый год реализации программы медицинских гарантий амбулаторные специализированные услуги будут оплачиваться по договору с НСЗУ по глобальной ставке – то есть, за определенный объем услуг суммарно в год. В пределах заведения, это будет обусловленная с руководителем форма оплаты труда конкретного врача. Врач, как и любой специалист, не должен получать меньше минимальной зарплаты, но верхний предел – ничем не ограничен. Если у вас, как руководителя, врачи делают свою работу хорошо, у вас есть приоритетные услуги – вы можете лечить инфаркт, инсульт, делать эндоскопические исследования, у вас есть томограф – к вам идут люди. Если врачу платят по-прежнему 5000 грн, то он уйдет к конкуренту, который предложит 50 тыс., потому что за ним будут "идти" в больницу приоритетные услуги, которые оплачиваются по высокому тарифу. Будет конкуренция за лучших специалистов. Те врачи, которые профессионально выполняют свою работу, которые могут выполнять работу эффективнее – будут предметом конкуренции среди медучреждений. В новой системе врач-профессионал сможет зарабатывать легально, не заглядывая в карман пациента. Конечно, таковы не все.
- А как насчет стационарного лечения, где в лечении одного пациента задействовано множество медработников?
- В стационаре НСЗУ оплачивает случай лечения конкретного пациента. Это момент от госпитализации до выписки. За этот случай в заведение придут средства по тарифу. И в нем будут "заложены" хирург, анестезиолог, медсестра, лаборант, лекарства и изделия медицинского назначения. Можно ли вычислить какой процент каждому? Тяжело. Соответственно будут формироваться новые формы оплаты труда, которые будут предусмотрены коллективным договором. Но мы их не устанавливаем.
- Вам больница дает данные о проведенных операциях, и вы предоставляете им средства, которые они определят?
- Нет, за каждый случай лечения установлен тариф. В зависимости от количества пролеченных случаев формируется общая сумма оплаты за месяц. Сейчас в Полтавской области (пилотный регион, – прим. ред.) есть часть, которая оплачивается из общего (глобального) бюджета, который рассчитывается по историческим данным. Потому что больница не может быть без денег для обеспечения своего функционирования – то есть это часть "предварительной" оплаты. То есть, часть исторического бюджета – 60% платится как общая сумма. 40% из него оплачивается за случай лечения: у кого-то их больше, у кого-то меньше. Задача лечить больше, быстрее и качественнее. Заведения, которые это будут делать, будут успешными в новой системе. Те, кого не выберут пациенты, где невысокое качество – проигрывают. Мы в НСЗУ всегда стоим на стороне пациента, чтобы он получил безопасные услуги надлежащего качества.
Например, есть две районные больницы, два отделения ЛОР, одинаковое население, допустим 40 тыс. человек. И в том отделении пять врачей, и в другом. Сейчас они получают одинаковую субвенцию. Только в первом сделали 100 операций в месяц, а в другом – 20. Где должна увеличиться оплата? Если пациент идет к врачу с направлением и знает, что в первой больнице это делают качественнее, то он туда и пойдет. Ранее обе больницы получали одинаковые средства, теперь первая будет получать больше, чем вторая. И руководитель учреждения будет менять систему оплаты труда, в том числе может привязать заработную плату хирургов, которые предоставляют более качественные услуги, к каким-то показателям, в том числе и выполненных операций.
- Но не всегда количество операций говорит о качестве. Что является пролеченным случаем и как пациент может предоставить отзыв о своем лечении НСЗУ?
- Часто качество в медицине связано с количеством. Чем больше выполняет услуг тот или иной специалист, тем более квалифицированным он становится. Например, для родов Всемирная организация здравоохранения установила 500+ в год в конкретном заведении как порог, когда можно обеспечить качество и безопасность для женщины и младенца. Если заведение и команда, которая работает над родами, делает меньше, то они ставят вопрос о безопасности, так как не поддерживается квалификация специалиста оказывать помощь в этом случае.
Будут специальные индикаторы. Например, для госпитализации есть такой показатель как повторная госпитализация в течение 30 дней. Если пациент пролечился и его выписали – он должен выздороветь. Если пациента после выписки госпитализировали повторно по этому же заболеванию в течение 30 дней, значит что-то было не так. Эти критерии будут представлять матрицу показателей, которые мы будем прописывать в договорах. Когда повторных госпитализаций больше, осложнений больше, чем в среднем и так далее – мы начнем выяснять, почему медучреждение не соответствует стандартам. Поэтому связь будет, если мы будем получать информацию и в том числе от пациентов. Сейчас пациенты первички связываются с нами каждый день. Звонят, пишут письма. Жалуются, что там не принял врач, не подписал декларацию, там отказали в чем-то, где-то не предоставили ЭКГ, там направили на платный анализ. С нами каждый день связываются. И мы каждый день на это реагируем.
"Мы не открываем и не закрываем больницы"
Олег Петренко
руководитель Национальной службы здоровья Украины
- Допустим, существует такое медучреждение, которое предоставляет меньше услуг и соответственно получает меньше финансирования. Что такое медучреждение ожидает, его могут закрыть?
- Я не знаю, что решит владелец (соответствующий орган местного самоуправления), потому что к нам заведения не относятся. Заведение в собственности местной общины, его владельцем являются органы местного самоуправления – город, район. Если туда не ходят пациенты, если заведение не выполняет необходимый объем услуг, то может стоит задуматься о том, те ли он услуги предоставляет? Его можно перепрофилировать, оптимизировать. Закрыть – это сложное решение, но это решение владельца. Если владелец – местная община – люди выбрали депутатов. Депутаты заботятся о вас – они будут думать, каким образом обеспечить вашу потребность в медицинских услугах. А мы эти услуги, которые люди будут получать в конкретном заведении, оплатим. Если это заведение огромное, а услуг предоставляют мало, тогда владельцу надо принимать решение. Обычно начинают с изменения руководителя. Возможно, он не может обеспечить стратегической оптимизации заведения, хозяйство неэффективно, не обеспечен оборудованием и специалистами. Мы не открываем и не закрываем больницы – мы оплачиваем в интересах пациентов предоставленные ему услуги безопасного и надлежащего качества.
- Какое место занимают частные медучреждения в медреформе?
- Такое же, как и в реформе на первичке. Любой поставщик услуг, любой формы собственности, если его устраивают тарифы, и он согласен работать на тех условиях, которые предлагает НСЗУ, он может войти и работать. Мы покупаем очень много услуг, как "оптовый" закупщик, поэтому и тариф будет соответствующий.
- Поскольку в ближайшее время состав правительства может измениться и позиция нового президента недостаточно понятна по медреформе, какие у вас ожидания? Возможно, вы уже общались с кем-то из команды президента?
- Мы постоянно общаемся. Национальная служба здоровья является аполитичной, технократической структурой, которая реализует политику. Мы выполняем закон, готовим команду, работаем над тем, чтобы система стала пациентоориентированной. Я не вижу оснований считать, что может быть какая-то проблема. Мы работаем по закону, над его реализацией. Если будут возникать какие-то новые обстоятельства, то мы будем реагировать соответственно. Сейчас никаких оснований считать, что может быть какое-то обратное действие, нет. Не думаю, что кто-либо по результатам нашей работы на первичке и с Доступными лекарствами решится на шаг назад. Это будет неправильно. Теперь шанс присоединиться к цивилизованной системе финансирования есть и у больниц. Его точно нельзя потерять.
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"Услуги, которые не являются критическими, будут исключены из программы медицинских гарантий"
Олег Петренко
руководитель Национальной службы здоровья Украины