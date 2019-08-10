"Тариф на роды будет в пределах 9000 гривен": интервью о медреформе с Олегом Петренко

Фотр: "Сегодня"

В 2020 году медреформа заработает на полную. Для этого Верховной Раде нужно принять программу медицинских гарантий – перечень услуг, которые Национальная служба здоровья будет заказывать у медучреждений и оплачивать для украинцев. Появится и "негативный" перечень – услуги, которые не будут входить в программу медицинских гарантий.

В первой части интервью глава Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко рассказал, что не будет покрываться программой медицинских гарантий в 2020 году, почему "Бесплатная диагностика" не запустилась и какие правила появятся для украинцев в больницах.

Что войдет в "негативный" перечень медицинских услуг, сколько будут стоить роды и сколько смогут зарабатывать врачи с 2020 года - во второй части интервью с Олегом Петренко.

- У вас уже есть "негативный" перечень услуг, который может быть введен в 2020 году?

- Да. И эти услуги достаточно известны – это и так называемые услуги оздоровления. Очень много медучреждений оказывают оздоровительный массаж, физиотерапевтические услуги, которые имеют слабое отношение к лечению. Они будут вне пакета медицинских гарантий. Также это услуги сервиса, услуги по эстетической, косметологической медицине, которые не связаны с медицинскими проблемами. Не должны входить стоматология, ортодонтия. Однако экстренная стоматологическая помощь и стоматологическая помощь детям будут покрываться. Услуги, которые не являются критическими, будут исключены из программы медицинских гарантий. Этот "негативный" перечень будет уточняться из года в год. Но все остальное будет предметом урегулирования программы медицинских гарантий.

- То есть все остальные услуги и операции любого уровня сложности, которые касаются жизни, будут в гарантийном пакете услуг?

- Да. Особенно, касающиеся экстренной помощи. Любая техническая специализированная помощь будет покрываться за счет программы медицинских гарантий по направлению и экстренная – без направления. Однако сразу с первого января все не будут покрыты. Чудес не бывает. Это будет долгий процесс. Если говорить об операции, то в нее закладывается и работа медработников, и лекарства, предусмотренные национальным перечнем основных лекарственных средств. Однако есть дорогостоящие лекарства, которые закупаются централизованно, например, для онкологических заболеваний. Тогда стоимость лекарств может превышать размер тарифа на покрытие в случае лечения в стационаре. Это разноканальное обеспечение приложения. Что-то будет централизованно, хотя впоследствии год за годом все виды услуг и их составляющие постепенно будут становиться программой медицинских гарантий.

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- Например, человеку нужна коррекция зрения. Зрение можно корректировать очками, линзами, а можно сделать операцию. Но если пациент решит воспользоваться лазерной коррекцией, говорит об этом врачу и тот даст направление – НСЗУ покроет операцию?

- Да, если мы сможем законтрактовать заведения, которые предоставляют эти услуги по национальному тарифу в пределах государственных и коммунальных предприятий, частных учреждений, если эта услуга будет предоставляться, то будет покрыта за счет Национальной службы здоровья.

- Но таких операций, которые сможет оплатить НСЗУ, не может быть неограниченное количество?

- Допустим, мы знаем, что в Польше одна лазерная коррекция зрения приходится на 1000 населения. В Украине точно не может быть больше. В рамках нашего заказа медицинских услуг мы говорим, что в этом году можно сделать, например, 500 лазерных коррекций в области по такому-то тарифу. Соответственно на это количество объем услуг и будет контрактоваться каждое заведение, желающее и соответствующее требованиям. Если мы законтрактуем, то пациенты в таком заведении получат эту услугу бесплатно по направлению. Мы не вмешиваемся в медицинский процесс, но отвечаем за то, чтобы маршрут пациента реализовывался в соответствии с установившейся практикой. Заведения, которые будут отчитываться о большем количестве, мы будем проверять и принимать соответствующие меры. Люди, которые нуждаются в такой коррекции (если мы ее закупим, и, если такая операция была в программе медицинских гарантий) смогут получить ее бесплатно.

- Сколько Национальная служба здоровья будет платить больницам за роды?

- С родами ситуация легче. Есть, например, 374 тыс. родов за прошлый год в Украине. Это легко вычислить, так как это происходило в родильных домах, или отделениях. Если добавить к расчетам расходов медикаменты, как необходимую часть, то получим тариф на роды. Я не могу назвать его до момента, пока его не утвердили. Но он в пределах 8000-9000 гривен. Эта цифра может корректироваться и будет законной, когда будет утверждена законом о государственном бюджете в приложении "Программа медицинских гарантий", где будут тарифы.

- Сейчас по факту роды не бесплатные. Не придется ли украинцам, украинкам доплачивать?

- Нет, не придется. Если роддом, который заключит с нами договор, будет брать доплату – это будет прямое нарушение договора. В тариф входит все. С вас не могут брать никаких дополнительных оплат. Если будут, значит, люди смогут с 2020 года об этом заявить, воспользовавшись нашей горячей линией по номеру 1677 или подать заявление о вымогательстве. Если такие случаи будут задокументированы, то это станет основанием для проверки, а по результатам – приостановление или даже расторжение договора. Я не думаю, что кто-то будет рисковать потерей финансирования. В других странах, где началась эта реформа, мало кто рисковал.

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- Такие услуги как профосмотры, медосмотры и справка для получения водительских прав – они будут платными?

Фото: пресс-служба Национальной службы здоровья

- Это есть в постановлении Кабинета министров, в котором говорится о платных услугах. Если человек сам решил купить оружие, а для этого нужна медицинская справка, он может получить ее по официальному тарифу. Если это осмотр для водителей, то это автотранспортное предприятие с больницей – некоммерческим коммунальным предприятием заключает договор и получает эти услуги. То есть, все виды справок, которые осуществляются по инициативе человека или работодателя – за счет того, кто заказывает. Мы в рамках программы медицинских гарантий этих услуг не заказываем.

- А если человек приходит к своему семейному врачу и говорит, что хочет пройти таких-то врачей, чтобы проверить состояние своего здоровья, врач даст ему направление?

- Нет. Мониторинг здоровья относится к превентивной медицине, профилактическим осмотрам на первичном уровне. Они четко регламентированы приказом Минздрава №5о4 для разных возрастных групп, для мужчин и женщин: что является обязательным для скрининга и в каких ситуациях. Например, если женщине после сорока надо сделать маммографию для оценки риска злокачественных образований молочной железы – врач это направление сделает и это будет частью программы медицинских гарантий. Если человек по собственному желанию хочет сделать МРТ всего тела, то, конечно, это будет за его средства.

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- И еще касательно направлений. Если человек после инсульта чувствует ухудшение, он должен сначала обратиться к семейному врачу, может ли он обратиться к неврологу, который его лечил?

- В любой цивилизованной стране это так и работает. После выписки из стационара человек, который перенес инсульт, получает наблюдения и вторичную профилактику, реабилитацию и он возвращается к врачу первички под наблюдение. Если ухудшение состояния угрожает жизни, вы вызываете "скорую" – и помощь оказывается без какого-либо направления. Если это ухудшение состояния в пределах вашего наблюдения врачом первички, после перенесенного инсульта, то это вопрос к врачу первички. Если врач сочтет необходимым консультацию невролога, то он даст направление. Тогда эта консультация будет оплачена в пределах медицинских гарантий.

- Как будет формироваться тариф на работу специализированных врачей? Это будет тариф за прием, за вылеченный случай?

- Это будет очень по-разному. В первый год реализации программы медицинских гарантий амбулаторные специализированные услуги будут оплачиваться по договору с НСЗУ по глобальной ставке – то есть, за определенный объем услуг суммарно в год. В пределах заведения, это будет обусловленная​​ с руководителем форма оплаты труда конкретного врача. Врач, как и любой специалист, не должен получать меньше минимальной зарплаты, но верхний предел – ничем не ограничен. Если у вас, как руководителя, врачи делают свою работу хорошо, у вас есть приоритетные услуги – вы можете лечить инфаркт, инсульт, делать эндоскопические исследования, у вас есть томограф – к вам идут люди. Если врачу платят по-прежнему 5000 грн, то он уйдет к конкуренту, который предложит 50 тыс., потому что за ним будут "идти" в больницу приоритетные услуги, которые оплачиваются по высокому тарифу. Будет конкуренция за лучших специалистов. Те врачи, которые профессионально выполняют свою работу, которые могут выполнять работу эффективнее – будут предметом конкуренции среди медучреждений. В новой системе врач-профессионал сможет зарабатывать легально, не заглядывая в карман пациента. Конечно, таковы не все.

- А как насчет стационарного лечения, где в лечении одного пациента задействовано множество медработников?

- В стационаре НСЗУ оплачивает случай лечения конкретного пациента. Это момент от госпитализации до выписки. За этот случай в заведение придут средства по тарифу. И в нем будут "заложены" хирург, анестезиолог, медсестра, лаборант, лекарства и изделия медицинского назначения. Можно ли вычислить какой процент каждому? Тяжело. Соответственно будут формироваться новые формы оплаты труда, которые будут предусмотрены коллективным договором. Но мы их не устанавливаем.

- Вам больница дает данные о проведенных операциях, и вы предоставляете им средства, которые они определят?

- Нет, за каждый случай лечения установлен тариф. В зависимости от количества пролеченных случаев формируется общая сумма оплаты за месяц. Сейчас в Полтавской области (пилотный регион, – прим. ред.) есть часть, которая оплачивается из общего (глобального) бюджета, который рассчитывается по историческим данным. Потому что больница не может быть без денег для обеспечения своего функционирования – то есть это часть "предварительной" оплаты. То есть, часть исторического бюджета – 60% платится как общая сумма. 40% из него оплачивается за случай лечения: у кого-то их больше, у кого-то меньше. Задача лечить больше, быстрее и качественнее. Заведения, которые это будут делать, будут успешными в новой системе. Те, кого не выберут пациенты, где невысокое качество – проигрывают. Мы в НСЗУ всегда стоим на стороне пациента, чтобы он получил безопасные услуги надлежащего качества.

Например, есть две районные больницы, два отделения ЛОР, одинаковое население, допустим 40 тыс. человек. И в том отделении пять врачей, и в другом. Сейчас они получают одинаковую субвенцию. Только в первом сделали 100 операций в месяц, а в другом – 20. Где должна увеличиться оплата? Если пациент идет к врачу с направлением и знает, что в первой больнице это делают качественнее, то он туда и пойдет. Ранее обе больницы получали одинаковые средства, теперь первая будет получать больше, чем вторая. И руководитель учреждения будет менять систему оплаты труда, в том числе может привязать заработную плату хирургов, которые предоставляют более качественные услуги, к каким-то показателям, в том числе и выполненных операций.

- Но не всегда количество операций говорит о качестве. Что является пролеченным случаем и как пациент может предоставить отзыв о своем лечении НСЗУ?

Фото: прес-служба Национальной службы здоровья Украины

- Часто качество в медицине связано с количеством. Чем больше выполняет услуг тот или иной специалист, тем более квалифицированным он становится. Например, для родов Всемирная организация здравоохранения установила 500+ в год в конкретном заведении как порог, когда можно обеспечить качество и безопасность для женщины и младенца. Если заведение и команда, которая работает над родами, делает меньше, то они ставят вопрос о безопасности, так как не поддерживается квалификация специалиста оказывать помощь в этом случае.

Будут специальные индикаторы. Например, для госпитализации есть такой показатель как повторная госпитализация в течение 30 дней. Если пациент пролечился и его выписали – он должен выздороветь. Если пациента после выписки госпитализировали повторно по этому же заболеванию в течение 30 дней, значит что-то было не так. Эти критерии будут представлять матрицу показателей, которые мы будем прописывать в договорах. Когда повторных госпитализаций больше, осложнений больше, чем в среднем и так далее – мы начнем выяснять, почему медучреждение не соответствует стандартам. Поэтому связь будет, если мы будем получать информацию и в том числе от пациентов. Сейчас пациенты первички связываются с нами каждый день. Звонят, пишут письма. Жалуются, что там не принял врач, не подписал декларацию, там отказали в чем-то, где-то не предоставили ЭКГ, там направили на платный анализ. С нами каждый день связываются. И мы каждый день на это реагируем.

- Допустим, существует такое медучреждение, которое предоставляет меньше услуг и соответственно получает меньше финансирования. Что такое медучреждение ожидает, его могут закрыть?

- Я не знаю, что решит владелец (соответствующий орган местного самоуправления), потому что к нам заведения не относятся. Заведение в собственности местной общины, его владельцем являются органы местного самоуправления – город, район. Если туда не ходят пациенты, если заведение не выполняет необходимый объем услуг, то может стоит задуматься о том, те ли он услуги предоставляет? Его можно перепрофилировать, оптимизировать. Закрыть – это сложное решение, но это решение владельца. Если владелец – местная община – люди выбрали депутатов. Депутаты заботятся о вас – они будут думать, каким образом обеспечить вашу потребность в медицинских услугах. А мы эти услуги, которые люди будут получать в конкретном заведении, оплатим. Если это заведение огромное, а услуг предоставляют мало, тогда владельцу надо принимать решение. Обычно начинают с изменения руководителя. Возможно, он не может обеспечить стратегической оптимизации заведения, хозяйство неэффективно, не обеспечен оборудованием и специалистами. Мы не открываем и не закрываем больницы – мы оплачиваем в интересах пациентов предоставленные ему услуги безопасного и надлежащего качества.

- Какое место занимают частные медучреждения в медреформе?

- Такое же, как и в реформе на первичке. Любой поставщик услуг, любой формы собственности, если его устраивают тарифы, и он согласен работать на тех условиях, которые предлагает НСЗУ, он может войти и работать. Мы покупаем очень много услуг, как "оптовый" закупщик, поэтому и тариф будет соответствующий.

- Поскольку в ближайшее время состав правительства может измениться и позиция нового президента недостаточно понятна по медреформе, какие у вас ожидания? Возможно, вы уже общались с кем-то из команды президента?

- Мы постоянно общаемся. Национальная служба здоровья является аполитичной, технократической структурой, которая реализует политику. Мы выполняем закон, готовим команду, работаем над тем, чтобы система стала пациентоориентированной. Я не вижу оснований считать, что может быть какая-то проблема. Мы работаем по закону, над его реализацией. Если будут возникать какие-то новые обстоятельства, то мы будем реагировать соответственно. Сейчас никаких оснований считать, что может быть какое-то обратное действие, нет. Не думаю, что кто-либо по результатам нашей работы на первичке и с Доступными лекарствами решится на шаг назад. Это будет неправильно. Теперь шанс присоединиться к цивилизованной системе финансирования есть и у больниц. Его точно нельзя потерять.

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