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Глава ОБСЕ и Лавров обсудили Украину: стали известны детали разговора

Сегодня, 14:23

Мирослав Лайчак рассчитывает на деблокирование некоторых процессов по выполнению "Минска-2"

Мирослав Лайчак и Сергей Лавров. Фото: МИД РФ
Мирослав Лайчак и Сергей Лавров. Фото: МИД РФ.
Глава ОБСЕ и Лавров обсудили Украину: стали известны детали разговора //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/bf4/fa4/5c6bf4fa41975.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/bf4/fa4/5c6bf4fa41975.jpg Политика Мирослав Лайчак рассчитывает на деблокирование некоторых процессов по выполнению «Минска-2»

В ОБСЕ призывают к выполнению Минских соглашений, а Россия традиционно обвиняет Киев в их "срыве". Об этом говорили сегодня в Москве действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам, Лайчака Словакия полностью поддерживает Минские договоренности и будет делать все возможное для их полного выполнения. В то же время он отметил, что переговорный процесс – договорили или нет – прямо влияет на жизнь людей на оккупированных территориях.

"ОБСЕ и словацкое председательство готово сделать для этого все, что в наших силах. Хотелось бы видеть прогресс в выполнении "Минска-2" и деблокировании некоторых процессов. Этому мы посвятили значительную часть наших переговоров с Лавровым. Говорили о том, какие конкретные меры можно предпринять, особенно в гуманитарной области и относительно повышения доверия", – сказал словацкий дипломат и добавил, что "ряд конкретных шагов" уже определен, и он надеется на результаты в будущем.

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В свою очередь Лавров традиционно обвинил Киев в "невыполнении" договоренностей по Донбассу, передает ТАСС.

"Мы передали нашим словацким коллегам примеры такого рода поведения и рассчитываем на поддержку действующим председательством усилий ОБСЕ по координации работы Контактной группы и деятельности Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине. Этот комплекс остается безальтернативной основой урегулирования кризиса", – сказал глава МИД РФ.

Он рассчитывает, что наблюдатели ОБСЕ будут объективными в своих докладах по ситуации на Донбассе.

Отметим, что именно Россия продолжает игнорировать договоренности по Донбассу и для начала не выполняет даже первые пункты "Минска" – прекращение огня и вывод российских войск с Донбасса. Так, например, недавно спецпредставитель США по Украине Курт Волкер пристыдил Россию за невыполнение договоренностей по Донбассу. По его словам, Россия уже четыре года ежедневно нарушает Минские соглашения: пункты документа "выполняются" Москвой с точностью до наоборот – обстрелы боевики не прекращают, оружие не отводят.

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Тег Россия, обсе, Донбасс, лавров, Лайчак, минские соглашения

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Источник:

УНИАН

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