Четыре года Минским соглашениям: что нужно знать о том, как пытались остановить войну на Донбассе

Все планы по выходу из кризиса на востоке, которые предлагают Украине, в первую очередь выгодны РФ

Фото: Facebook.

Четыре года Минским соглашениям: что нужно знать о том, как пытались остановить войну на Донбассе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2d1/551/5c62d15511004.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2d1/551/5c62d15511004.jpg 2019-02-12T18:00:00+02:00 Донбасс Все планы по выходу из кризиса на востоке, которые предлагают Украине, в первую очередь выгодны РФ

12 февраля исполнилось четыре года Минским договоренностям – вот уже второй по счету попытки разрешить катастрофическую ситуацию на Донбассе, на сей раз с привлечением лидеров мировых держав – Франции и Германии. К сожалению, кризис до сих пор так и не удалось преодолеть. Историю Минских соглашений и почему до сих пор так и не вышло претворить их в жизнь, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Безрезультативный Минск

"Протокол по итогам консультаций Трехсторонней контактной группы относительно совместных шагов, направленных на имплементацию Мирного плана президента Украины Петра Порошенко и инициатив президента России Владимира Путина", названный для краткости Минским протоколом, был подписан 5 сентября 2014 года в Минске в здании "Президент-отеля". Кроме прочего, Договор подразумевал прекращение огня – чего, как мы знаем, не произошло.

Между тем, к моменту подписания договора полномасштабные боевые действия продолжались уже пять месяцев, и Украина уже успела пройти через страшные бои за Иловайск. Напомним, что 26 августа под Иловайском в окружение боевиков попали подразделения батальонов "Донбасс", "Днепр", "Свитязь", "Херсон", "Миротворец", а также сводная рота 93-й и 17-й бригад ВСУ. (В ноябре 2015 были опубликованы фото с места страшной трагедии под Иловайском.)

Мало того: несмотря на подписание протокола, бои продолжались в период его действия. По данным ООН, после объявления перемирия по начало ноября 2014 года в зоне конфликта погибло более тысячи человек. В декабре на фронте наступило затишье, украинская сторона и боевики начали отводить от линии фронта тяжелое вооружение, а 26 декабря состоялся крупный обмен пленными.

Бои начались с новой силой после того, как 13 января 2015 года под Волновахой одновременно с трех установок "Град" был обстрелян гражданский автобус, в результате чего погибло 12 человек и 18 были ранены. Собственно говоря, ожесточенные бои за Донецкий аэропорт, которые легли в основу фильма "Киборги", пришлись на январь 2015-го.

Очевидно было, что нужны новые договоренности, но уже в присутствии лидеров европейских стран (первый вариант протокола из представителей Запада подписала только швейцарская дипломатка Хайди Тальявини, представлявшая сторону ОБСЕ).

Путин и Порошенко – половина "нормандской четверки". Фото: архив "Сегодня"

Новой встрече в Минске 11 февраля 2015 года предшествовали долгие переговоры на высшем уровне с участием канцлера Германии Ангелы Меркель и тогдашнего президента Франции Франсуа Олланда. В минском Дворце независимости к ним присоединились Петр Порошенко, Владимир Путин и Хайди Тальявини, а также главари так называемых "ДНР" и "ЛНР" — Александр Захарченко и Игорь Плотницкий. В результате этой встречи было принято новое соглашение, по которому огонь прекращался 15 февраля 2015 года.

Что в себя включали пункты Минского договора?

Четкое разграничение границ и выделение 30-км буферной зоны, причем границу контролирует украинская сторона.

Постоянный мониторинг ОБСЕ на границах и создание зон безопасности.

Прекращение огня, которое должно быть верифицировано ОБСЕ.

Проведение децентрализации власти и местных выборов – согласно Закону об особом статусе.

Освобождение всех заложников и пленных.

Вывод всех боевиков и наемников с территории Украины вместе с боевой техникой.

Амнистия для всех участников боевых действий.

Восстановление жизнедеятельности региона, в том числе экономическое.

Три плана спасения

В результате второго соглашения Украина смогла одержать маленькую победу на дипломатическом фронте: отныне ситуацию на Донбассе мониторила специальная миссия ОБСЕ: до 100 наблюдателей разместилось в Херсоне, Одессе, Львове, Ивано-Франковске, Харькове, Донецке, Днепропетровске, Черновцах и Луганске.

(Подробности работы миссии читайте в специальном материале сайта "Сегодня" ("Шпионские скандалы и террор пьяных боевиков: что нужно знать о работе ОБСЕ на Донбассе")

Но договоренность о прекращении огня опять осталась всего лишь буквами на бумаге.

Камнем преткновения стали пункты о децентрализации власти, проведении местных выборов и особом статусе Донбасса. Здесь российская и украинская стороны вошли в непримиримое противоречие. Украина настаивала (и продолжает настаивать) на том, что перед тем, как обе стороны приступят к выполнению этих пунктов Минских соглашений, Россия должна вывести с территорий, неподконтрольных Украине, всех боевиков вместе с оружием и боевой техникой. Россия же хочет любой ценой сохранить свое военное присутствие на оккупированных территориях.

Выдвигалось три плана по достижению пунктов Минских соглашений – так называемые "План Мореля", "Формула Штайнмайера" и "Мирный план Сайдика", но следует отметить, что все они в той или иной степени ставили интересы Украины далеко не на первое место.

"План Мореля", разработанный осенью 2015 года тогдашними помощником госсекретаря США Викторией Нуланд, статс-секретарем МИД РФ Григорием Карасиным и координатором политподгруппы ТКГ Пьером Морелем, не учитывал такие пункты, как разоружение боевиков и контроль Украины за границей. Мало того: в нем предлагалось провести выборы на оккупированных территориях под контролем российских боевиков.

"РФ нужно сохранить на этой территории свое влияние. А это станет возможно, если боевиков амнистируют выборочно, чтобы Кремль получил своих марионеток при власти на Донбассе", — так прокомментировал сайту "Сегодня" в ноябре 2015 года позицию России один из членов контактной группы, принимавшей участие в переговорах "нормандской четверки" (Путин, Поршенко, Меркель, Олланд), которая состоялась 2 октября в Париже. По этой логике, сначала должна быть амнистия сепаратистов, а потом выборы.

"Формула Штайнмайера" – мирный план тогдашнего главы немецкого МИДа, а ныне Федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Согласно этому плану, Украина принимает поправки в Конституцию, которые дают Донбассу провести выборы на неподконтрольных Украине территориях, Россия – также одновременно - выводит с этих территорий своих боевиков, а Запад – снимает санкции с РФ.

"План Сайдика", предложенный ОБСЕ, предполагает, что выборы пройдут под контролем миротворческого контингента ООН, который позволит наблюдателям выполнять свою работу без помех и в безопасности. Но опять же, этот план не предполагает в первую очередь вывод российских боевиков с оккупированных территорий.

Подробнее читайте в специальном материале сайта "Сегодня" ("План Сайдика" по Донбассу: Европа думает, Россия против, у Украины остаются вопросы").

Что дальше?

В ближайшее время не приходится ждать, что конфликт на востоке Украины будет разрешен. По крайней мере, до осени 2019 года, когда пройдут парламентские выборы. Такое мнение высказала член правления Совета внешней политики "Украинская призма" Надежда Коваль, отвечая на вопрос корреспондента сайта "Сегодня", возможно ли новое соглашение.

"Во-первых, ключевые игроки не хотят нарушать баланс статуса-кво. Даже агрессия на Азово-Черном море не стала достаточным поводом для ужесточения санкций. Все еще сохраняются надежды в ЕС на диалог с Россией. Во-вторых, взята откровенная пауза на время избирательного года в Украине. Поэтому до осени-2019 я бы каких-то решений не ожидала, но в ходе предвыборной борьбы вынырнет еще не один "мирный план" или план по имплементации то от кандидатов, то от партнеров, то от международных организаций", – считает Надежда Коваль.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Четыре года Минским соглашениям: что нужно знать о том, как пытались остановить войну на Донбассе". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.