Глава ОБСЕ прокомментировал недопуск в Украину наблюдателей из РФ

В ОБСЕ рассчитывают на "конструктивное сотрудничество" Киева с организацией

Фото: facebook.com/UkraineEUMission.

Глава ОБСЕ прокомментировал недопуск в Украину наблюдателей из РФ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/a12/005/5c6a12005bb0d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/a12/005/5c6a12005bb0d.jpg 2019-02-18T04:02:00+02:00 Политика В ОБСЕ рассчитывают на «конструктивное сотрудничество» Киева с организацией

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе вновь выразили глубокое сожаление из-за решения Украины не допускать к наблюдению за президентскими выборами наблюдателей из России, которая в украинском законодательстве определена как государство-агрессор, пишет Радио Свобода.

Как заявил министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, который сейчас председательствует в ОБСЕ, во время встречи с главой МИД Украины Павлом Климкиным в Брюсселе, государства-участники ОБСЕ обязались приглашать наблюдателей из других государств-участниц.

"Я и дальше убежден, что непредоставление аккредитации всем наблюдателям Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ не соответствует обязательствам в рамках ОБСЕ и, следовательно, не отвечает интересам ОБСЕ, Украины или ее народа", – приводит слова Лайчака пресс-служба организации.

По словам Лайчака, в ОБСЕ рассчитывают на "конструктивное сотрудничество" Киева с этой организацией.

Он также добавил, что намерен обсудить положение в Украине и вокруг нее с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на следующей неделе в Москве. Павел Климкин еще не комментировал нынешних слов Мирослава Лайчака.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада приняла закон о недопуске российских наблюдателей на выборы в Украине. Депутаты внесли изменения в избирательное законодательство и теперь запрещено россиянам наблюдать за украинским президентскими выборами.

Позже в Москве заявили, что российских наблюдателей на выборах не будет. В Министерстве иностранных дел РФ аргументировали такое решение соображениями безопасности их представителей.

В то же время в ОБСЕ приняли окончательное решение по наблюдателям из РФ на выборах в Украине. Как заявлял пресс-секретарь БДИПЧ Томас Раймер, организация не будет привлекать представителей России для наблюдения за президентскими выборами в Украине, так как украинская сторона отказывается их аккредитовать.

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