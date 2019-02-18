Глава ОБСЕ прокомментировал недопуск в Украину наблюдателей из РФ
В ОБСЕ рассчитывают на "конструктивное сотрудничество" Киева с организацией
В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе вновь выразили глубокое сожаление из-за решения Украины не допускать к наблюдению за президентскими выборами наблюдателей из России, которая в украинском законодательстве определена как государство-агрессор, пишет Радио Свобода.
Как заявил министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, который сейчас председательствует в ОБСЕ, во время встречи с главой МИД Украины Павлом Климкиным в Брюсселе, государства-участники ОБСЕ обязались приглашать наблюдателей из других государств-участниц.
"Я и дальше убежден, что непредоставление аккредитации всем наблюдателям Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ не соответствует обязательствам в рамках ОБСЕ и, следовательно, не отвечает интересам ОБСЕ, Украины или ее народа", – приводит слова Лайчака пресс-служба организации.
По словам Лайчака, в ОБСЕ рассчитывают на "конструктивное сотрудничество" Киева с этой организацией.
Он также добавил, что намерен обсудить положение в Украине и вокруг нее с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на следующей неделе в Москве. Павел Климкин еще не комментировал нынешних слов Мирослава Лайчака.
Напомним, 7 февраля Верховная Рада приняла закон о недопуске российских наблюдателей на выборы в Украине. Депутаты внесли изменения в избирательное законодательство и теперь запрещено россиянам наблюдать за украинским президентскими выборами.
Позже в Москве заявили, что российских наблюдателей на выборах не будет. В Министерстве иностранных дел РФ аргументировали такое решение соображениями безопасности их представителей.
В то же время в ОБСЕ приняли окончательное решение по наблюдателям из РФ на выборах в Украине. Как заявлял пресс-секретарь БДИПЧ Томас Раймер, организация не будет привлекать представителей России для наблюдения за президентскими выборами в Украине, так как украинская сторона отказывается их аккредитовать.
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