Главам ОГА и мэрам поставили новую задачу: Зеленский о транспортном коллапсе

Руководителям областей и мэрам городов приказали увеличить количество общественного транспорта, чтобы можно было выполнять соответствующее требования правительства о количестве перевозимых пассажиров. Об этом заявил в видеообращении президент Владимир Зеленский.

Он напомнил, что на улицы населенных пунктов привлечены более 15 тысяч правоохранителей, которые, среди прочего, будут контролировать, как перевозчики и владельцы бизнеса выполняют ограничения правительства.

"Также главам ОГА и мэрам крупных городов поставлена задача: максимально увеличить количество маршруток, автобусов и троллейбусов в своих регионах. Это поможет придерживаться ограничения в 10 и 20 пассажиров. Я призываю каждого главу ОГА, каждого мэра понять свою персональную ответственность, активно и эффективно решать транспортные проблемы в вашем регионе. Это очень важно для здоровья всех украинцев", – сказал Зеленский. В тренде Зеленский подписал важные законы по борьбе с коронавирусом

Видео: president.gov.ua

Напомним, в Украине с 12 марта по 3 апреля ввели общенациональный карантин. Сначала закрыли садики, учебные заведения, потом ввели более жесткие меры – закрылись заведения общепита, торговые центры, метро; в маршрутках, автобусах, троллейбусах и трамваях ограничили количество пассажиров до 10. Людей перевели на самоизоляцию или удаленную работу. За нарушения карантинных мер ввели административную и уголовную ответственность. Однако это не испугало жителей населенных пунктов, некоторые маршрутки были забиты, где-то происходили стычки. Так, например, Киев снова захлестнули 100-метровые очереди на маршрутки и трамваи.

А в Харькове разъяренные пассажиры разгромили трамвай. Для разблокирования движения транспорта в городе иногда приходится вызывать полицию.

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