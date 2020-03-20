Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,8
30,09

Главам ОГА и мэрам поставили новую задачу: Зеленский о транспортном коллапсе

20 марта, 13:12

Сергей Мартынец

Первые два дня транспортного карантина шокировали украинцев

Руководителям областей и мэрам городов приказали увеличить количество общественного транспорта, чтобы можно было выполнять соответствующее требования правительства о количестве перевозимых пассажиров. Об этом заявил в видеообращении президент Владимир Зеленский.

Он напомнил, что на улицы населенных пунктов привлечены более 15 тысяч правоохранителей, которые, среди прочего, будут контролировать, как перевозчики и владельцы бизнеса выполняют ограничения правительства.

"Также главам ОГА и мэрам крупных городов поставлена задача: максимально увеличить количество маршруток, автобусов и троллейбусов в своих регионах. Это поможет придерживаться ограничения в 10 и 20 пассажиров. Я призываю каждого главу ОГА, каждого мэра понять свою персональную ответственность, активно и эффективно решать транспортные проблемы в вашем регионе. Это очень важно для здоровья всех украинцев", – сказал Зеленский.

В тренде
Зеленский подписал важные законы по борьбе с коронавирусом
Видео: president.gov.ua

Напомним, в Украине с 12 марта по 3 апреля ввели общенациональный карантин. Сначала закрыли садики, учебные заведения, потом ввели более жесткие меры – закрылись заведения общепита, торговые центры, метро; в маршрутках, автобусах, троллейбусах и трамваях ограничили количество пассажиров до 10. Людей перевели на самоизоляцию или удаленную работу. За нарушения карантинных мер ввели административную и уголовную ответственность. Однако это не испугало жителей населенных пунктов, некоторые маршрутки были забиты, где-то происходили стычки. Так, например, Киев снова захлестнули 100-метровые очереди на маршрутки и трамваи.

А в Харькове разъяренные пассажиры разгромили трамвай. Для разблокирования движения транспорта в городе иногда приходится вызывать полицию.

Реклама

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

транспорт маршрутки карантин мэры ОГА Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
У Авакова анонсировали введение чрезвычайного положения: комендантский час и строгая изоляция
У Авакова анонсировали введение чрезвычайного положения: комендантский час и строгая изоляцияУкраина
Зараженный коронавирусом нардеп рассказал о визите в Раду
Зараженный коронавирусом нардеп рассказал о визите в РадуПолитика
В Раде показали, когда зараженный коронавирусом Шахов был последний раз на заседании
В Раде показали, когда зараженный коронавирусом Шахов был последний раз на заседанииПолитика
Ситуация крайне серьезная: глава Минздрава обратился к украинцам
Ситуация крайне серьезная: глава Минздрава обратился к украинцамПолитика
Страшилки о 400 тысячах больных коронавирусом – ложь: новое обращение Владимира Зеленского (видео)
Страшилки о 400 тысячах больных коронавирусом – ложь: новое обращение Владимира Зеленского (видео)Политика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...