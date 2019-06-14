"Главная цель – остановить войну": Зеленский обсудил Донбасс с председателем ОБСЕ

Глава государства считает, что больше нельзя тянуть с урегулированием конфликта

Зеленский в АП принял Лайчака. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с председательствующим в ОБСЕ главой МИД Словакии Мирославом Лайчаком, с которым обсудил ситуацию на Донбассе, сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский подчеркнул, что прекращение огня на востоке Украины и возвращение туда мира является одной из ключевых его задач на посту президента. Он отметил, что Украина ежедневно теряет из-за российской агрессии своих бойцов и мирных жителей.

"Для меня это самая главная цель – остановить войну, остановить огонь, вернуть наших заложников домой", – сказал президент.

В то же время глава государства заверил, что Украина сейчас активно взялась за осуществление шагов для прекращения конфликта, в частности в вопросе активизации "минского процесса".

"Мы не можем долго ждать, поскольку речь идет о жизни наших людей, поэтому сегодня мы уже попытались перезагрузить переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы. Уже была проведена одна встреча, назначен представитель Украины в ТКГ – второй президент Леонид Кучма, другие профессиональные люди для работы в ее подгруппах", – заявил Зеленский и добавил, что этот процесс нужно довести до финала.

Также президент вспомнил свой визит на передовые позиции украинских военных в Луганской области и пояснил, что побывал там не только для того, чтобы увидеть, в каких условиях служат украинские военные, но и для того, чтобы лично поддержать защитников.

В свою очередь Мирослав Лайчак пообещал поддержку Украине со стороны ОБСЕ для урегулирования ситуации н Донбассе.

Как сообщали новости "Сегодня", после прибытия в Киев, председатель ОБСЕ поддержал предложения Кучмы по Донбассу. Лайчак приветствует новую атмосферу, которая царит сейчас в Трехсторонней контактной группе.

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