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Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в Луганской области

27 мая, 20:23

В Станице Луганской президент побывал на посту наблюдения и блиндажах

Президент Украины Владимир Зеленский совершил первую рабочую поездку в Луганскую область, где осмотрел передовые позиции военных Вооруженных сил Украины в Станице Луганской и Счастье.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Зеленский пообщался с бойцами относительно бытовых условий, качества питания, обеспечения техникой, жильем и социальным пакетом, укомплектования подразделений.

Так, в Станице Луганской президент побывал на передовой, в частности в посту наблюдения и блиндажах. Ближайшая позиция противника – за 400 метров.

Осмотрев бытовые условия, в которых находятся украинские защитники, Зеленский подчеркнул необходимость улучшения обеспечения.

"Условия для военных, защищающих Украину, должны быть нормальными", - сказал Зеленский.

Кроме того, президент заслушал доклад командующего операцией Объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сырского о ситуации в районе проведения ООС. В совещании принял участие начальник Генерального штаба – Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

Напомним, ВСУ под Горловкой уничтожили огневую точку боевиков. 

Как сообщал штаб Объединенных сил, 26 мая боевики трижды обстреливали позиции ВСУ. Оккупанты вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, но получили "ответку" и понесли потери.

Также мы писали, как батальонно-тактическая группа отдельного отряда специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины уничтожила вражеский штаб на Светлодарской дуге. Результат атаки смотрите на видео:


Видео: AZOV media

Как сообщал ранее координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук, в России "прижали" организацию по отправке наемников на Донбасс. По его словам, российские спецслужбы используют "Союз десантников России" для "работы" на украинском направлении.

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Тег президент, Зеленский, ВСУ, защитники, бойцы

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